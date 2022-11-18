Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко признаны «Легендами сцены»

Почетной наградой ежегодно удостаиваются мэтры, внесшие неизмеримый вклад в развитие отечественного театра и культуры. Их имена давно известны широкой театральной и кино-аудитории, а заслуги глубоко почитаются в профессиональном сообществе. Имена лауреатов в данной номинации определяются без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом премии.
Голосование в финальном этапе «Звезды Театрала» продлится до 30 ноября на официальном сайте премии. Торжественная церемония награждения лауреатов премии пройдет 5 декабря на главной сцене Театра имени Вахтангова. В этот вечер символы зрительской любви вручат не только «Легендам сцены», но и лидерам текущего зрительского онлайн-голосования – народным избранникам 2022 года. Посетить церемонию может каждый, купив билет на мероприятие.
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