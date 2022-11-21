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Серия концертов-посвящений композитору Олегу Каравайчуку пройдет в декабре на «Ленфильме»

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Новости театра >>
21 ноября 2022

Серия мероприятий, посвященных композитору Олегу Каравайчуку, пройдет в декабре на киностудии «Ленфильм», сообщает пресс-служба проекта «Три степени свободы».

Серия концертов-посвящений композитору Олегу Каравайчуку пройдет в декабре на «Ленфильме»
фото: Пресс-служба проекта «Три степени свободы»

2 и 3 декабря в четвертом павильоне киностудии «Ленфильм» состоятся выставки-концерты с пространственным звуком «Каравайчук. Оркестр громкоговорителей». Впервые музыка композитора будет исполнена на акусмониуме – оркестре из почти полусотни громкоговорителей. Дирижером акусмониума станет Илья Symphocat, работающий на стыке электронной музыки, современной классической музыки и минимализма.

Выставка-концерт «Каравайчук. Оркестр громкоговорителей» – часть большого исследовательского проекта «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», посвященного феномену советской киномузыки. Олег Каравайчук является одним из самых ярких представителей этого феномена. После почти десяти лет работы в кино он навсегда отказался от традиционного подхода, его музыка стала «музыкой вообще», в более широком смысле, чем просто классическая музыка, он стал воспринимать ее как организованный звук, часто стирая грань между музыкальным и шумовым эффектами. В отличие от общепринятого «голливудского» подхода, где музыка всегда поддерживает изображение, он использовал контрапунктический метод, с которого начинался советский звуковой кинематограф, когда звук и музыка резко не совпадали со зрительными образами, придавая фильму новое содержание, которого не было ни в изображении, ни в диалогах.

Серия концертов-посвящений композитору Олегу Каравайчуку пройдет в декабре на «Ленфильме»
фото: Пресс-служба проекта «Три степени свободы»

В программе выставки-концерта прозвучит музыка из фильмов «Долгие проводы» и «Короткие встречи» Киры Муратовой, «Монолог», «Чужие письма» и «Драма из старинной жизни» Ильи Авербаха, «Городской романс» Петра Тодоровского, «Мама вышла замуж» и «Ксения, любимая жена Федора» Виталия Мельникова, «Летняя поездка к морю» Семена Арановича. Всего у композитора было более сотни работ в кино, и его основной творческой лабораторией всегда оставался «Ленфильм».

10 и 11 декабря в Директорском зале «Ленфильма» состоится медитативное видеопогружение в мир музыки и слов Олега Каравайчука: впервые на большом экране в режиме нон-стоп будут показаны уникальные записи концертов и монологов композитора, собранные режиссером Сергеем Ландо.
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Илья АвербахСемен АрановичОлег КаравайчукВиталий МельниковКира МуратоваПётр Тодоровский
фильмы
Городской романсДолгие проводыДрама из старинной жизниКороткие встречиКсения, любимая жена ФёдораЛетняя поездка к морюМама вышла замужМонологЧужие письма

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Серия концертов-посвящений композитору Олегу Каравайчуку пройдет в декабре на «Ленфильме» фотографии
Серия концертов-посвящений композитору Олегу Каравайчуку пройдет в декабре на «Ленфильме» фотографии
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