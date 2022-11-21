Серия концертов-посвящений композитору Олегу Каравайчуку пройдет в декабре на «Ленфильме»

что почитать?

Обзор сериалов «Без правил»: Равный бой Боярской с Куценко Очередной раунд вечной битвы феминизма и патриархата — какую сторону займет Александр Робак?

Лайфстайл «Всё сделано моими руками»: Екатерина Вилкова рассказала о своём ювелирном бренде Актриса открыла онлайн-магазин авторских украшений

Спутник телезрителя «Роковое искушение»: Мужикам здесь не место В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС

Спутник телезрителя «Страшная воля богов»: Игра на выживание В ночь с 20 на 21 ноября, 00:10, Пятница!

Интервью Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени