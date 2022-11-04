«Вoйна и мир» и «Материнское сердце» лидируют по количеству номинаций на «Золотую маску»

Лидерами по количеству номинаций на театральную премию «Золотая маска» стали спектакли «Вoйна и мир» Театра имени Вахтангова и «Материнское сердце» БДТ имени Товстоногова – каждый из них заявлен в восьми категориях. Полный список претендентов на соискание награды опубликован на сайте премии.
Среди постановок малой формы – «Серотонин» из «Приюта комедианта», «Shoot/Get treasure/Repeat» Мастерской Брусникина, «Капитал» московского театра «Среда 21», «Анна Каренина» театра «Старый дом» из Новосибирска, «Евангелие от бардов» театра «Новая драма» из Иркутска, «Куб» молодежной студии-театра «Доминанта» и «Ребенок» Камерного театра Воронежа.
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