Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вoйна и мир» и «Материнское сердце» лидируют по количеству номинаций на «Золотую маску»

4 ноября
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2022
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2022
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2022
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2022
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2022
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ноябрь 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
4 ноября 2022

Лидерами по количеству номинаций на театральную премию «Золотая маска» стали спектакли «Вoйна и мир» Театра имени Вахтангова и «Материнское сердце» БДТ имени Товстоногова – каждый из них заявлен в восьми категориях. Полный список претендентов на соискание награды опубликован на сайте премии.

«Вoйна и мир» и «Материнское сердце» лидируют по количеству номинаций на «Золотую маску»
фото: vakhtangov.ru

Помимо «Вoйны и мира» и «Материнского сердца» в ключевой номинации «Драма. Спектакль большой формы» представлены «Атилла» «Чехов-центра» из Южно-Сахалинска, «Дикая утка» театра «Красный факел» из Новосибирска, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» петербургского Театра им. Ленсовета, «Каренин А.» Большого драматического театра Тюмени, «Костик» Театра имени Пушкина, «Макбет» Драматического театра Новокузнецка, «Мария Стюарт» театра МТЮЗ и «Морфий» Театра драмы имени Пушкина из Пскова.

Среди постановок малой формы – «Серотонин» из «Приюта комедианта», «Shoot/Get treasure/Repeat» Мастерской Брусникина, «Капитал» московского театра «Среда 21», «Анна Каренина» театра «Старый дом» из Новосибирска, «Евангелие от бардов» театра «Новая драма» из Иркутска, «Куб» молодежной студии-театра «Доминанта» и «Ребенок» Камерного театра Воронежа.

В актерских номинациях заявлены Константин Райкин, Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Нина Усатова, Андрей Феськов, Ксения Трейстер, София Сливина, Виктория Верберг и другие.

Согласно решению учредителя премии СТД РФ, в этом году среди режиссеров и драматургов драматических постановок номинанты не выдвигались.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Школа жен» театра им. Маяковского: Ждал меда - выпил яда
«Моцарт. Дон Жуан. Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова: А можно еще раз?
Программа «Золотая Маска в кино» продолжится показом спектакля Крымова «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция»
Евгений Цыганов и Анна Блинова получили «Золотые маски» как лучшие драматические артисты
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» стал лучшим на премии «Золотая маска»
Премия «Золотая Маска» вручит свои награды в онлайн-формате
Спектакль Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» откроет показы «Золотой Маски в кино»
Римас Туминас, Валерий Фокин и Алла Демидова получат «Золотые маски» за вклад в развитие театрального искусства
Елизавета Боярская, Евгений Цыганов и Чулпан Хаматова поборются за звание лучших драматических актеров
Спектакли «Братья Карамазовы», «Горбачёв» и «Сын» номинированы на «Золотую маску»
Юрий Бутусов получил главную режиссерскую награду премии «Золотая маска»
Андрей Мягков и Ольга Яковлева получили спецпремию «Золотая маска»
Спектакли «Иранская конференция» и «Преступление и наказание» получили «Золотые маски»
Мария Смольникова и Иван Волков признаны лучшими драматическими актёрами театрального сезона 2018-2019
«Золотая маска» пройдет в онлайн-формате 10 ноября
«Золотая маска» отменила церемонии вручения премий
Евгений Миронов, Ксения Раппопорт и Анатолий Белый номинированы на «Золотую маску»
Спектакли Константина Богомолова, Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова номинированы на «Золотую маску»
Кирилл Серебренников назван лучшим драматическим режиссером
Дарья Мороз получила «Золотую маску» как лучшая актриса
Поиск по меткам
Золотая маска
персоны
Виктория ВербергВиктория ИсаковаКонстантин РайкинСофия СливинаКсения ТрейстерТимофей ТрибунцевНина УсатоваАндрей Феськов
театры
БДТМосковский театр им. ПушкинаМосковский ТЮЗНовокузнецкий драматический театрНовосибирский театр "Красный факел"Псковский драматический театрСахалинский театральный центрТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр имени ЛенсоветаТеатр «Приют Комедианта»Тюменский драматический театр«Старый дом»
Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

Скорбим

Елена Корнилова
2 ноября ушла из жизни актриса Елена Корнилова.

День рождения >>

Алексей Багдасаров
Галина Боб
Надежда Горшкова
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Карина Моритц
Евгений Сахаров (II)
Сесиль Свердлова
Алексей Титков
Марлен Жобер
Бартломей Кочедофф
Мэттью Макконахи
Мэттью Риз
Лоретта Суит
Джастин Уэдделл
Сезар Эвора
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Любовники
комедия
Россия, 2022
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
Я буду жить
комедия
Россия, 2022
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен