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Премьера «Без вины виноватых» с Олесей Железняк состоится 20 декабря в Театре на Бронной

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Новости театра >>
17 декабря 2022
Премьера спектакля «Без вины виноватые» с Олесей Железняк и Линой Веселкиной состоится 20 декабря на сцене Театра на Бронной. За режиссуру постановки по одноименной пьесе Островского отвечал Роман Самгин, сообщает пресс-служба театра.

Премьера «Без вины виноватых» с Олесей Железняк состоится 20 декабря в Театре на Бронной
фото: Пресс-служба Театра на Бронной

«Без вины виноватые» — это история о непростой судьбе сильной женщины, сумевшей пережить потерю ребенка и возродиться, достигнув больших высот в профессии.

В спектакле также заняты Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Олег Кассин, Елизавета Базыкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова, Александра Виноградова и другие.

Премьера «Без вины виноватых» с Олесей Железняк состоится 20 декабря в Театре на Бронной
фото: Пресс-служба Театра на Бронной

«Каждый раз работая над текстами Островского, я получаю невероятное удовольствие. И каждый раз очень надеюсь, что моей работоспособности и умений хватит для того, чтобы передать зрителям хотя бы небольшую часть той радости, которую испытываю я вместе с артистами, сочиняя спектакли по его пьесам. Потому что эти пьесы, как говорится, — наше все. В них и парадоксальное мерцание жизни, и ее принятие, и русский хаос, и русский космос, и специфическая русская хтонь. А "Без вины виноватые" — и вовсе особенная пьеса. Это удивительно человечная сказка с хорошим концом в наше не особо человечное время», — отметил Роман Самгин.
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Елизавета БазыкинаЛина ВесёлкинаАлександра ВиноградоваОлеся ЖелезнякОлег КассинВера Майорова-ЗемскаяМихаил ПолицеймакоРоман СамгинДмитрий ЦурскийНаталья Щукина

фотографии >>
Премьера «Без вины виноватых» с Олесей Железняк состоится 20 декабря в Театре на Бронной фотографии
Премьера «Без вины виноватых» с Олесей Железняк состоится 20 декабря в Театре на Бронной фотографии
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