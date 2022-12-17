Премьера «Без вины виноватых» с Олесей Железняк состоится 20 декабря в Театре на Бронной

Премьера спектакля «Без вины виноватые» с Олесей Железняк и Линой Веселкиной состоится 20 декабря на сцене Театра на Бронной. За режиссуру постановки по одноименной пьесе Островского отвечал Роман Самгин, сообщает пресс-служба театра.
фото: Пресс-служба Театра на Бронной
«Без вины виноватые» — это история о непростой судьбе сильной женщины, сумевшей пережить потерю ребенка и возродиться, достигнув больших высот в профессии.
«Каждый раз работая над текстами Островского, я получаю невероятное удовольствие. И каждый раз очень надеюсь, что моей работоспособности и умений хватит для того, чтобы передать зрителям хотя бы небольшую часть той радости, которую испытываю я вместе с артистами, сочиняя спектакли по его пьесам. Потому что эти пьесы, как говорится, — наше все. В них и парадоксальное мерцание жизни, и ее принятие, и русский хаос, и русский космос, и специфическая русская хтонь. А "Без вины виноватые" — и вовсе особенная пьеса. Это удивительно человечная сказка с хорошим концом в наше не особо человечное время», — отметил Роман Самгин.
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