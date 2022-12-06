Спектакль «Война и мир» Римаса Туминаса получил зрительскую премию «Звезда Театрала»

Спектакль
Римаса Туминаса
«Война и мир» получил премию «Звезда Театрала», лауреатов которой по традиции выбирают зрители, а исполнительница роли Наташи Ростовой
Ольга Лерман
названа лучшей актрисой, сообщается на
сайте журнала «Театрал»
, основавшего награду.
фото: Ольга Лерман в спектакле "Война и мир"/Театр Вахтангова
Постановка, с успехом идущая на сцене
Театра Вахтангова
, в номинации «Лучший спектакль. Большая форма» опередила «Арбенина. Маскарад без слов» Сергея Землянского (
Театр Сатиры
) и «Сирано де Бержерака»
Егора Перегудова
(
МХТ им. Чехова
).
Лучшим режиссером по итогам минувшего сезона зрителями признан
Алексей Франдетти
с мюзиклом «Онегин» в
Театре на Таганке
. В малой форме победила постановка Никиты Кобелева «Тварь» в
Александринке
, лучшим музыкальным спектаклем стало «Кабаре»
Евгения Писарев
а в
Театре Наций
, а в категории для детей и юношества победу одержала «Алиса в стране чудес» Руслана Кудашова в петербургском
Большом театре кукол
.
Помимо Ольги Лерман награду за «Лучшую женскую роль» получила
Виктория Исакова
, сыгравшая Аркадину в спектакле «Костик»
Дмитрия Крымова
. «Звезда Театрала» за лучшую мужскую роль досталась
Юрию Чурсину
за его Сирано де Бержерака в одноименном спектакле МХТ им Чехова. За актерские работы второго плана наградами отметили
Марьяну Спивак
из спектакля
Юрия Бутусова
«Р» и
Игоря Ясуловича
, сыгравшего в постановке
Камы Гинкаса
«Отец Сергий». За лучшие роли в кино «Звезду Театрала» получили
Дарья Мороз
за третий сезон «
Содержанок
» и
Дмитрий Чеботарев
, отметившийся в сериале
Данилы Козловского
«
Карамора
».
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