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Спектакль «Война и мир» Римаса Туминаса получил зрительскую премию «Звезда Театрала»

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Новости театра >>
6 декабря 2022
Спектакль Римаса Туминаса «Война и мир» получил премию «Звезда Театрала», лауреатов которой по традиции выбирают зрители, а исполнительница роли Наташи Ростовой Ольга Лерман названа лучшей актрисой, сообщается на сайте журнала «Театрал», основавшего награду.

Спектакль «Война и мир» Римаса Туминаса получил зрительскую премию «Звезда Театрала»
фото: Ольга Лерман в спектакле "Война и мир"/Театр Вахтангова

Постановка, с успехом идущая на сцене Театра Вахтангова, в номинации «Лучший спектакль. Большая форма» опередила «Арбенина. Маскарад без слов» Сергея Землянского (Театр Сатиры) и «Сирано де Бержерака» Егора Перегудова (МХТ им. Чехова).

Лучшим режиссером по итогам минувшего сезона зрителями признан Алексей Франдетти с мюзиклом «Онегин» в Театре на Таганке. В малой форме победила постановка Никиты Кобелева «Тварь» в Александринке, лучшим музыкальным спектаклем стало «Кабаре» Евгения Писарева в Театре Наций, а в категории для детей и юношества победу одержала «Алиса в стране чудес» Руслана Кудашова в петербургском Большом театре кукол.

Помимо Ольги Лерман награду за «Лучшую женскую роль» получила Виктория Исакова, сыгравшая Аркадину в спектакле «Костик» Дмитрия Крымова. «Звезда Театрала» за лучшую мужскую роль досталась Юрию Чурсину за его Сирано де Бержерака в одноименном спектакле МХТ им Чехова. За актерские работы второго плана наградами отметили Марьяну Спивак из спектакля Юрия Бутусова «Р» и Игоря Ясуловича, сыгравшего в постановке Камы Гинкаса «Отец Сергий». За лучшие роли в кино «Звезду Театрала» получили Дарья Мороз за третий сезон «Содержанок» и Дмитрий Чеботарев, отметившийся в сериале Данилы Козловского «Карамора».
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обсуждение >>
№ 1
Дашустик   6.12.2022 - 19:04
Ну еще бы! Это же такой прекрасный режиссер, слава богу, что еще остались спектакли, которые можно номинировать и награждать за достойную работу читать далее>>
Всего сообщений: 1
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