Спектакль «Война и мир» Римаса Туминаса получил зрительскую премию «Звезда Театрала»

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Актёр считает, что руководители театров испытывают на себе колоссальное давление

«Они все заложники»: Анатолий Белый о Евгении Миронове и Константине Хабенском

«Короля Талсы» продлили на второй сезон

Режиссёр выступил с критикой государственной политики США на фестивале в Саудовской Аравии

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов

Актриса любит экспериментировать над собой

«В процессе отказа ты познаёшь вкус»: Виктория Агалакова о пользе аскезы

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«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции

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