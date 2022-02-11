Моника Беллуччи приедет в Москву и Петербург с моноспектаклем

Постановка основана на фильме и книге французского документалиста Тома Вольфа, собравшего более 350 не публиковавшихся ранее писем Марии Каллас. Читая их фрагменты, актриса расскажет историю жизни оперной дивы, писавшуюся ей самой в течение 30 лет. В частности, героиня расскажет об оккупации Афин, небогатом нью-йоркском детстве, неудачах в начале карьеры, покорении главных мировых сцен, свадьбе с Джованни Баттиста Менегини и многом другом. Актриса будет одета в черном платье-футляр, принадлежавшее Каллас. Для Беллуччи это первая театральная роль.
Премьера спектакля состоялись в конце 2019 года в парижском театре Мариньи, в сентябре 2021-го в Афинах. Россия станет третьей страной, которая примет у себя постановку.
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