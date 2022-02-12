Сергей Епишев покажет неизвестного Чичикова

Театр Романа Виктюка готовит первую премьеру этого года – «Мертвые души» в постановке художественного руководителя театра Дениса Азарова. Показы биографического спектакля о Чичикове до знаменитой аферы пройдут 21 и 22 февраля, сообщается на сайте театра.
фото: Театр Романа Виктюка
Постановка восстановит жизнь бывшего коллежского советника Павла Чичикова с самого начала. Расскажет о его детстве, взлетах и падениях в карьере и неизвестных махинациях устами свидетелей, опросом которых займется специально выдуманный режиссером персонаж – молодой следователь Порфирий Петрович. Роль Чичикова исполнит Сергей Епишев, следователя сыграет Иван Степанов.
«В этом спектакле нам было интересно исследовать удивительный парадокс, заложенный в произведении Гоголя. С одной стороны, это описание весьма нелицеприятных людей, чьи образы доведены до максимально отталкивающих, с другой – философское размышление о том, почему человека так тянет на эту дорогу. Этот парадокс существует в России и сейчас», – рассказывает о спектакле режиссер Сергей Азаров.
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