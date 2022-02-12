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Сергей Епишев покажет неизвестного Чичикова

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Новости театра >>
12 февраля 2022
Театр Романа Виктюка готовит первую премьеру этого года – «Мертвые души» в постановке художественного руководителя театра Дениса Азарова. Показы биографического спектакля о Чичикове до знаменитой аферы пройдут 21 и 22 февраля, сообщается на сайте театра.

Сергей Епишев покажет неизвестного Чичикова
фото: Театр Романа Виктюка

Постановка восстановит жизнь бывшего коллежского советника Павла Чичикова с самого начала. Расскажет о его детстве, взлетах и падениях в карьере и неизвестных махинациях устами свидетелей, опросом которых займется специально выдуманный режиссером персонаж – молодой следователь Порфирий Петрович. Роль Чичикова исполнит Сергей Епишев, следователя сыграет Иван Степанов.

«В этом спектакле нам было интересно исследовать удивительный парадокс, заложенный в произведении Гоголя. С одной стороны, это описание весьма нелицеприятных людей, чьи образы доведены до максимально отталкивающих, с другой – философское размышление о том, почему человека так тянет на эту дорогу. Этот парадокс существует в России и сейчас», – рассказывает о спектакле режиссер Сергей Азаров.

Художником спектакля выступил Николай Симонов, поместивший действие в условный подземный переход, над которым проносятся и новейшие «Сапсаны», и Птица-тройка. Помимо исполнителей главных ролей в постановке задействованы Александр Семенов, Дмитрий Бозин, Людмила Погорелова, Михаил Руденко, Дмитрий Жойдик, Наталья Мороз, Дмитрий Голубев и другие артисты.
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персоны
Дмитрий БозинДмитрий ГолубевСергей ЕпишевДмитрий ЖойдикЛюдмила ПогореловаМихаил РуденкоАлександр Семёнов (III)Николай Симонов (II)Иван Степанов (IV)
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