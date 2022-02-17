МХТ имени Чехова готовит премьеру по Флориану Зеллеру

МХТ имени Чехова готовит спектакль по пьесе «Мама» из знаменитой «семейной трилогии» французского драматурга Флориана Зеллера, недавно с успехом дебютировавшего в полнометражном кино с фильмом «Отец» по собственному сценарию. Премьерные показы постановки пройдут 2 и 11 марта на Новой сцене театра, сообщается на его сайте.
фото: МХТ имени Чехова
Спектакль, как и все пьесы трилогии – «Мама», «Папа» и «Сын» – размышляет на тему ментального здоровья, которое в любой момент может разбиться вдребезги под напором жизни. Героиней постановки станет женщина на грани нервного срыва, чьи дети выросли и живут своей жизнью, а муж заметно отдалился.
«Я думаю, мы все в какой-то степени вынуждены “бросать” мам, когда уезжаем в свою жизнь из дома и города, где выросли. Мне кажется, эта пьеса не только про одиночество матери, но и вообще про одиноких людей, про отсутствие диалога. Наш спектакль — попытка понять и почувствовать, что может произойти с человеком, который остался совсем один», — рассказывает о постановке режиссер Егор Трухин, студент мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе.
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