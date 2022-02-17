МХТ имени Чехова готовит премьеру по Флориану Зеллеру

анонс

Премьерные показы «Мертвых душ» в постановке Дениса Азарова пройдут 21 и 22 февраля в Театре Романа Виктюка

11 февраля

Моника Беллуччи приедет в Москву и Петербург с моноспектаклем

Постановку «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» представят в Александринском и Театре Вахтангова