Первой премьерой года на Большой сцене 10 и 11 февраля станет постановка Алексея Аграновича «Я не участвую в войне», посвященная 100-летию Юрия Левитанского. Компанию самого режиссеру в спектакле составят Константин Райкин, Юрий Стоянов, Александр Филиппенко, Александр Горчилин, Никита Кукушкин, Игорь Бычков, Филипп Авдеев, Светлана Брагарник, Ирина Выборнова, Никита Еленев, Яна Иртеньева, Светлана Мамрешева, Мария Селезнёва и Семён Штейнберг. Артисты разных поколений будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века. В центре постановки — книга стихов «Кинематограф», вышедшая в 1970-м и принесшая Левитанскому широкую популярность, а местом действия станет некий видеоархив, в котором, как детальные и яркие воспоминания, хранятся бобины с кинопленкой.
На май запланирована премьера спектакля «Берегите ваши лица», основанного на одноименной пьесе Андрея Вознесенского, по которой в 1970-м Юрий Любимов поставил спектакль в Театре на Таганке. Эту постановку закрыли и запретили после трех показов, и долгие годы пьеса считалась утраченной. Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили сохранившийся экземпляр пьесы «Гоголь-центру» для постановки новой версии спектакля. Актерский состав состоит из Вениамина Смехова, Варвары Шмыковой, Никиты Кукушкина, Александра Горчилина, Никиты Еленева, Игоря Бычкова, Ирины Выборновой, Андрея Ребенкова, Олега Гущина и Артёма Шевченко, а над саундтреком работает группа Shortparis.
фото: сцена из спектакля «Берегите ваши лица» 1970 года
По словам режиссера и автора либретто Саввы Савельева, «пьеса Вознесенского — это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная параллель между той Таганкой и нашим сегодняшним "Гоголь-центром". А найти ответы на эти вопросы нам помогает наследие выдающегося художника Влада Мамышева-Монро — свободного человека с тысячью лиц».
Режиссер и сценарист «Немцев» Стас Иванов поставит спектакль «Сухово-Кобылин. Дело», в котором произведения известного драматурга XIX века переплетутся с его же биографией. Многие знают, что знаменитая трилогия Сухово-Кобылина во многом строится на реальных событиях, происходивших в жизни писателя. Но о том, что это были за события и как их переживал сам Александр Васильевич, знают единицы. Специально для спектакля Иванов написал пьесу, по ходу которой зритель погружается в повседневный быт и перипетии жизни Сухово-Кобылина и наблюдает за тем, как череда неудач, суды, поражения и победы автора превращаются в драматургическую трилогию, а она в свою очередь становится единственным оружием в борьбе против системы и клеветы.
фото: кадр из фильма «Незнакомцы в поезде»
Еще один спектакль готовит Влад Наставшев, выпустивший в «Гоголь-центре» постановки «Кузмин. Форель разбивает лед» и «Спасти орхидею». На сей раз режиссер адаптирует для театральной сцены знаменитый роман Патриции Хайсмит «Незнакомцы в поезде», экранизированный в свое время Альфредом Хичкоком. Во время случайной встречи в одном вагоне двух незнакомцев один из них предлагает идею об «убийстве крест-накрест» — каждый из участников должен убить того, кого попросит убить другой. Второй собеседник не воспринимает идею всерьез, что в результате приводит к фатальным последствиям для обоих. Наряду со своими персонажами на сцене появляется и сама Хайсмит.
На Малой сцене Александр Алябьев выпустит премьеру «Красный» по пьесе известного американского драматурга и сценариста Джона Логана. Это произведение, в центре которого ряд событий из жизни художника Марка Ротко, ставили в Лондоне и на Бродвее, а в 2010-м оно получило главную награду Tony Awards за лучшую пьесу. В России этот текст будет поставлен впервые, а над его переводом работал сам режиссер. Главные роли в спектакле исполнят Алексей Агранович и Александр Горчилин.
«В одном из интервью Ротко говорил о том, что картина не изображает некий опыт, но является опытом. Эта пьеса поможет каждому ответить самому себе на вопрос: Марк Ротко — он шарлатан или гений? Я, признаюсь честно, очень настороженно относился к современному искусству, но, когда начал пытаться разобраться в творчестве Ротко, в его мотивах, я изменил свое отношение. Только зная контекст, ты имеешь возможность понимать происходящее», — говорит Александр Алябьев.
Завершит сезон премьера спектакля Starrover, основанного на инсценировке малоизвестного романа Джека Лондона «Смирительная рубашка» о профессоре агрономии, убившем в порыве ревности своего коллегу. Находясь в тюрьме профессор научился покидать свое тело и путешествовать во времени и пространстве, вспоминая и заново переживая все свои воплощения. За постановку отвечает Алексей Мизгирев, уже знакомый зрителям «Гоголь-центра» по спектаклю «Братья», выпущенному в первом сезоне.
В рамках программы «Гоголь-арт», чьим куратором выступает Евгения Гершкович, 15 февраля в фойе театра откроется выставка молодого фотографа Алексея Фокина, известного зрителям Гоголь-центра по экспозиции «Лето», куда вошли фотографии со съемок одноименного фильма Кирилла Серебренникова. Новая выставка представит артистов театра в домашней обстановке, без грима, макияжа и специального света. Для этого проекта фотограф в течение нескольких месяцев побывал в гостях более чем у 70 актеров, пообщался с ними и пофотографировал их повседневную жизнь на пленку и цифру. Помимо работ Фомина зрители также смогут посетить выставки Сергея Пономарева и Юрия Козырева, Татьяны Назаренко, студентов Айдан Салаховой и многих других.
В сентябре в «Гоголь-центре» ожидается российская премьера «Черного монаха» Серебренникова, чей первый показ состоялся 22 января на сцене Гамбургского Thalia Theater.
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