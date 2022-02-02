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«Го­голь-центр» готовит премьеры спектаклей Алексея Аграновича и Алек­сея Миз­ги­рева

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Новости театра >>
2 февраля 2022

«Го­голь-центр» опубликовал на своем сайте планы на 2022 год. Среди театральных премьер — спектакли Алексея Аграновича, Алек­сея Миз­ги­рева и Алек­сандра Алябь­ева, в которых заняты такие известные актеры, как Конс­тан­тин Рай­кин, Юрий Сто­янов, Алек­сандр Фи­лип­пенко, Ве­ни­амин Сме­хов, Вар­ва­ра Шмы­кова, Ни­кита Ку­куш­кин и Алек­сандр Гор­чи­лин.

«Го­голь-центр» готовит премьеры спектаклей Алексея Аграновича и Алек­сея Миз­ги­рева
фото: facebook.com

Первой премьерой года на Боль­шой сце­не 10 и 11 февраля станет постановка Алек­сея Аг­ра­новича «Я не участвую в войне», посвященная 100-ле­тию Юрия Ле­витанс­ко­го. Компанию самого режиссеру в спектакле составят Конс­тан­тин Рай­кин, Юрий Сто­янов, Алек­сандр Фи­лип­пенко, Алек­сандр Гор­чи­лин, Ни­кита Ку­куш­кин, Игорь Быч­ков, Фи­липп Ав­де­ев, Свет­ла­на Бра­гар­ник, Ири­на Вы­бор­но­ва, Ни­кита Еле­нев, Яна Ир­тень­ева, Свет­ла­на Мам­ре­шева, Ма­рия Се­лез­нё­ва и Се­мён Штей­нберг. Ар­тисты раз­ных по­коле­ний бу­дут ис­кать и на­ходить точ­ки соп­ри­кос­но­вения нас­то­яще­го и прош­ло­го, вы­яв­лять схо­жие не­из­менные чер­ты сов­ре­мен­но­го ми­ра и ми­ра вто­рой по­лови­ны XX ве­ка. В цент­ре постановки — кни­га сти­хов «Ки­нема­тог­раф», вы­шед­шая в 1970-м и при­нес­шая Ле­витанс­ко­му ши­рокую по­пуляр­ность, а мес­том дей­ствия ста­нет не­кий ви­де­оар­хив, в ко­тором, как де­таль­ные и яр­кие вос­по­мина­ния, хра­нят­ся бо­бины с ки­ноп­ленкой.

На май запланирована премь­ера спек­такля «Бе­реги­те ва­ши ли­ца», ос­но­ванного на од­но­имен­ной пь­есе Анд­рея Воз­не­сенс­ко­го, по ко­торой в 1970-м Юрий Лю­бимов пос­та­вил спек­такль в Те­ат­ре на Та­ган­ке. Эту постановку закрыли и запретили пос­ле трех по­казов, и дол­гие го­ды пь­еса счи­талась ут­ра­чен­ной. Ле­онид Бо­гус­лавс­кий и Фонд Воз­не­сенс­ко­го пре­дос­та­вили сох­ра­нив­ший­ся эк­земп­ляр пь­есы «Го­голь-цент­ру» для пос­та­нов­ки но­вой вер­сии спек­такля. Актерский состав состоит из Ве­ни­амина Сме­хова, Вар­ва­ры Шмы­ковой, Ни­киты Ку­куш­кина, Алек­сандра Гор­чи­лина, Ни­киты Еле­нева, Игоря Быч­кова, Ири­ны Вы­бор­но­вой, Анд­рея Ре­бен­кова, Олега Гу­щина и Ар­тёма Шев­ченко, а над са­унд­тре­ком ра­бота­ет груп­па Short­pa­ris.

«Го­голь-центр» готовит премьеры спектаклей Алексея Аграновича и Алек­сея Миз­ги­рева
фото: сцена из спектакля «Бе­реги­те ва­ши ли­ца» 1970 года

По словам ре­жис­сера и ав­тора либ­ретто Сав­вы Са­вель­ева, «пь­еса Воз­не­сенс­ко­го — это ма­нифест сво­боды. Она под­ни­ма­ет веч­ные воп­ро­сы о наз­на­чении че­лове­ка, о его пра­ве быть со­бой, пра­ве тво­рить. В же­лании исс­ле­довать эти те­мы есть уди­витель­ная па­рал­лель меж­ду той Та­ган­кой и на­шим се­год­няшним "Го­голь-цент­ром". А най­ти от­ве­ты на эти воп­ро­сы нам по­мога­ет нас­ле­дие вы­да­юще­гося ху­дож­ни­ка Вла­да Ма­мыше­ва-Мон­ро — сво­бод­но­го че­лове­ка с ты­сячью лиц».

Ре­жис­сер и сце­нарист «Нем­цев» Стас Ива­нов пос­та­вит спек­такль «Су­хово-Ко­былин. Де­ло», в ко­тором про­из­ве­дения из­вест­но­го дра­матур­га XIX ве­ка пе­реп­ле­тут­ся с его же би­ог­ра­фи­ей. Мно­гие зна­ют, что зна­мени­тая три­логия Су­хово-Ко­были­на во мно­гом стро­ит­ся на ре­аль­ных со­быти­ях, про­ис­хо­див­ших в жиз­ни пи­сате­ля. Но о том, что это бы­ли за со­бытия и как их пе­режи­вал сам Алек­сандр Ва­силь­евич, зна­ют еди­ницы. Спе­ци­аль­но для спек­такля Ива­нов на­писал пь­есу, по хо­ду ко­торой зри­тель пог­ру­жа­ет­ся в пов­седнев­ный быт и пе­рипе­тии жиз­ни Су­хово-Ко­были­на и наб­лю­да­ет за тем, как че­реда не­удач, су­ды, по­раже­ния и по­беды ав­то­ра прев­ра­ща­ют­ся в дра­матур­ги­чес­кую три­логию, а она в свою оче­редь ста­новит­ся единс­твен­ным ору­жи­ем в борь­бе про­тив сис­те­мы и кле­веты.

«Го­голь-центр» готовит премьеры спектаклей Алексея Аграновича и Алек­сея Миз­ги­рева
фото: кадр из фильма «Нез­на­ком­цы в по­ез­де»

Еще один спек­такль готовит Влад Нас­тавшев, вы­пус­тивший в «Гоголь-центре» постановки «Куз­мин. Фо­рель раз­би­ва­ет лед» и «Спас­ти ор­хи­дею». На сей раз режиссер адаптирует для театральной сцены знаменитый ро­ман Пат­ри­ции Хай­смит «Нез­на­ком­цы в по­ез­де», экранизированный в свое время Альфредом Хичкоком. Во время слу­чай­ной встре­чи в од­ном ва­гоне двух нез­на­ком­цев один из них пред­ла­га­ет идею об «убий­стве крест-нак­рест» — каж­дый из участ­ни­ков дол­жен убить то­го, ко­го поп­ро­сит убить дру­гой. Вто­рой со­бесед­ник не восп­ри­нима­ет идею всерь­ез, что в ре­зуль­та­те при­водит к фа­таль­ным пос­ледс­тви­ям для обо­их. На­ряду со сво­ими пер­со­нажа­ми на сце­не по­яв­ля­ет­ся и са­ма Хай­смит.

На Ма­лой сце­не Алек­сандр Алябь­ев выпустит премь­еру «Крас­ный» по пь­есе известного аме­риканс­ко­го дра­матур­га и сценариста Джо­на Ло­гана. Это произведение, в цент­ре ко­торого ряд со­бытий из жиз­ни ху­дож­ни­ка Мар­ка Рот­ко, ста­вили в Лон­до­не и на Брод­вее, а в 2010-м оно по­лучи­ло глав­ную награду To­ny Awards за луч­шую пь­есу. В Рос­сии этот текст бу­дет пос­тавлен впер­вые, а над его пе­рево­дом ра­ботал сам ре­жис­сер. Глав­ные ро­ли в спек­такле ис­полнят Алек­сей Аг­ра­нович и Алек­сандр Гор­чи­лин.


«В од­ном из ин­тервью Рот­ко го­ворил о том, что кар­ти­на не изоб­ра­жа­ет не­кий опыт, но яв­ля­ет­ся опы­том. Эта пь­еса по­может каж­до­му от­ве­тить са­мому се­бе на воп­рос: Марк Рот­ко — он шар­ла­тан или ге­ний? Я, приз­на­юсь чест­но, очень нас­то­рожен­но от­но­сил­ся к сов­ре­мен­но­му ис­кусс­тву, но, ког­да на­чал пы­тать­ся ра­зоб­рать­ся в твор­чест­ве Рот­ко, в его мо­тивах, я из­ме­нил свое от­но­шение. Толь­ко зная кон­текст, ты име­ешь воз­можность по­нимать про­ис­хо­дящее», — говорит Алек­сандр Алябь­ев.

За­вер­шит се­зон премь­ера спек­такля Star­ro­ver, ос­но­ванного на инс­це­ниров­ке ма­ло­из­вест­но­го ро­мана Дже­ка Лон­до­на «Сми­ритель­ная ру­баш­ка» о про­фес­соре аг­ро­номии, убив­шем в по­рыве рев­ности сво­его кол­ле­гу. На­ходясь в тюрь­ме про­фес­сор на­учил­ся по­кидать свое те­ло и пу­тешест­во­вать во вре­мени и прост­ранс­тве, вспо­миная и за­ново пе­режи­вая все свои воп­ло­щения. За постановку отвечает Алек­сей Миз­ги­рев, уже зна­комый зри­телям «Го­голь-цент­ра» по спек­таклю «Братья», вы­пущен­но­му в пер­вом се­зоне.

«Го­голь-центр» готовит премьеры спектаклей Алексея Аграновича и Алек­сея Миз­ги­рева
фото: pulse.ru

В рам­ках прог­раммы «Го­голь-арт», чьим куратором выступает Ев­ге­ния Герш­ко­вич, 15 фев­ра­ля в фойе те­ат­ра отк­ро­ет­ся выс­тавка мо­лодо­го фо­тог­ра­фа Алек­сея Фо­кина, известного зри­телям Го­голь-цент­ра по экс­по­зиции «Ле­то», ку­да вош­ли фо­тог­ра­фии со съ­емок од­но­имен­но­го филь­ма Ки­рил­ла Се­реб­ренни­кова. Но­вая выс­тавка предс­та­вит ар­тистов театра в до­маш­ней обс­та­нов­ке, без гри­ма, ма­ки­яжа и спе­ци­аль­но­го све­та. Для это­го про­ек­та фотограф в те­чение нес­коль­ких ме­сяцев по­бывал в гос­тях бо­лее чем у 70 ак­те­ров, по­об­щался с ни­ми и по­фотог­ра­фиро­вал их пов­седнев­ную жизнь на плен­ку и циф­ру. Помимо работ Фомина зрители также смогут посетить выс­тавки Сер­гея По­нома­рева и Юрия Ко­зыре­ва, Тать­яны На­зарен­ко, сту­ден­тов Ай­дан Са­лахо­вой и мно­гих дру­гих.

В сен­тябре в «Го­голь-цент­ре» ожидается рос­сий­ская премь­ера «Чер­ного мо­наха» Се­реб­ренни­кова, чей первый показ сос­то­ялся 22 ян­ва­ря на сце­не Гамбургского Tha­lia The­ater.
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