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Не стало актера Олега Вавилова

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Новости театра >>
22 февраля 2022

Не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, звезды юмористической телепередачи «Кабачок "13 стульев"», популярного советского и российского актера театра и кино Олега Вавилова. Ему было 72 года. Об этом сообщается на сайте Театра Сатиры.

«О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Не стало актера Олега Вавилова
фото: rg.ru

Олег Михайлович родился 8 января 1950 года в узбекском городе Термез в семье военнослужащего. В 1967-м поступил на первый курс ГИТИСа и попал в мастерскую на актёрский курс к Марине и Василию Орловым. Играл в Казанском русском БДТ им. Качалова, Московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, театре «У Никитских ворот», «Сфере» и театре «Модернъ». С 2004-го состоял в труппе Театра Сатиры.

Первой работой в кино стала в 1976-м роль ординарца Алёши в фильме «Псевдоним: Лукач». Спустя год сыграл одну из своих самых знаковых ролей — роль Юры в фильме «Странная женщина». Всего на его счету более 50 ролей и несколько престижных наград, включая приз «Хрустальная роза» и премию «Чайка».
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Не стало актера Олега Вавилова фотографии
Не стало актера Олега Вавилова фотографии
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