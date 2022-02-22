Не стало актера Олега Вавилова

Не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России, звезды юмористической телепередачи «Кабачок "13 стульев"
», популярного советского и российского актера театра и кино Олега Вавилова
. Ему было 72 года. Об этом сообщается на сайте
Театра Сатиры.
«О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», —
говорится в сообщении.
Олег Михайлович
родился 8 января 1950 года в узбекском городе Термез в семье военнослужащего. В 1967-м поступил на первый курс ГИТИСа и попал в мастерскую на актёрский курс к Марине и Василию Орловым. Играл в Казанском русском БДТ им. Качалова
, Московском ТЮЗе
, Театре на Малой Бронной
, театре «У Никитских ворот
», «Сфере
» и театре «Модернъ
». С 2004-го состоял в труппе Театра Сатиры
.
Первой работой в кино стала в 1976-м роль ординарца Алёши в фильме «Псевдоним: Лукач
». Спустя год сыграл одну из своих самых знаковых ролей — роль Юры в фильме «Странная женщина
». Всего на его счету более 50 ролей и несколько престижных наград, включая приз «Хрустальная роза» и премию «Чайка».
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