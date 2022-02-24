Эмир Кустурица начнет репетиции в Театре российской армии до конца этого года

Также стало известно, что в репертуар театра будут внесены изменения. В ближайшие планы режиссера входят постановки по фильмам «Летят журавли» и «Жизнь как чудо».
Ранее Кустурица не имел опыта театральных постановок, хотя в кинематографе добился признания. На его счету множество международных наград, в том числе две «Золотые пальмовые ветви» за ленты «Андеграунд» и «Папа в командировке». С Россией его связывает давняя дружба, в частности, режиссер неплохо говорит по-русски, много гастролировал у нас со своим музыкальным ансамблем The No Smoking Orchestra, в 2005 году принял православие, в 2012-м присутствовал на инаугурации российского президента, а в 2020-м был гостем Парада победы в Москве.
Театр российской армии до Кустурицы на протяжении 25 лет возглавлял режиссер Борис Морозов, поставивший такие спектакли, как «Много шума из ничего», «Царь Федор Иоаннович», «Кабала святош» и «Красное колесо». В июне 2020 года он оставил свой пост, и до настоящего момента театр работал без главного режиссера.
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