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Эмир Кустурица начнет репетиции в Театре российской армии до конца этого года

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24 февраля 2022
Сербский режиссер Эмир Кустурица, принявший 21 февраля предложение министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии, приступит к репетициям до конца этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление самого режиссера.

Эмир Кустурица начнет репетиции в Театре российской армии до конца этого года
фото: РИА Новости

Также стало известно, что в репертуар театра будут внесены изменения. В ближайшие планы режиссера входят постановки по фильмам «Летят журавли» и «Жизнь как чудо».

Ранее Кустурица не имел опыта театральных постановок, хотя в кинематографе добился признания. На его счету множество международных наград, в том числе две «Золотые пальмовые ветви» за ленты «Андеграунд» и «Папа в командировке». С Россией его связывает давняя дружба, в частности, режиссер неплохо говорит по-русски, много гастролировал у нас со своим музыкальным ансамблем The No Smoking Orchestra, в 2005 году принял православие, в 2012-м присутствовал на инаугурации российского президента, а в 2020-м был гостем Парада победы в Москве.

Театр российской армии до Кустурицы на протяжении 25 лет возглавлял режиссер Борис Морозов, поставивший такие спектакли, как «Много шума из ничего», «Царь Федор Иоаннович», «Кабала святош» и «Красное колесо». В июне 2020 года он оставил свой пост, и до настоящего момента театр работал без главного режиссера.
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