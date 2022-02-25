Римас Туминас остался в театре имени Вахтангова в качестве свободного художника

Римас Туминас
с начала февраля 2022 года числится в Вахтанговском театре
свободным художником. Обязанности руководителя перешли к директору театра Кириллу Кроку. Об этом режиссер сообщил ТАСС
.
«Что произошло в Украине и что происходит сейчас, мне непонятно — я поддерживаю твердую позицию по отношению ко всем, кто сегодня связан с Россией, и конкретно ко мне. 9 февраля я уволился со своей должности в Театре Е. Вахтангова, если понадобится, я сделаю то же самое здесь, в Литве. Теперь первое лицо — Кирилл Крок. Я остался как настоящий свободный художник в театре», —
заявил Туминас, после чего добавил, «что главное — здоровым оставаться — мне это важно сейчас — и как-то из этого не делать меня жертвой или не жертвой».
Ближе к вечеру на сайте
Вахтанговского театра было опубликовано официальное обращение Римаса Туминаса, в котором он более подробно объяснил причины своего увольнения, среди которых особое место занимают его болезнь и события последних дней. В данном письме он назвал свой прошлогодний спектакль «Война и мир» «ответом, лозунгом, позицией – не только моей, но и всего театра: как народы проходят через трагедии и страдания, как мы понимаем, как мы ненавидим это, и как мы должны посочувствовать этим народам».
Ранее национальное радио Литвы LRT сообщило
, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис выступил с призывом уволить Туминаса с должности главы Вильнюсского Малого театра
, созданного им в 1990-м. Режиссер заверил, что согласится с любым решением министра. «Я был символически художественным руководителем театра, и, хотя и обещал, не ставил там ни одного спектакля. Как создателя театра они меня оставили — как отца, как патриарха, как художественного руководителя, советника. Высказывание Министра культуры Литвы по–поводу меня… я прекрасно его понимаю, не осуждаю, он прав. Он иначе не мог рассуждать – он представитель власти, представитель Литвы, а Литва страна Евросоюза. И я, как по Островскому, "без вины виноватый"», —
отметил Туминас.
«Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Лишь только за то, что талант этого человека признан во всем мире… Лишь только за то, что он любит русскую культуру, поэзию… И это вместо того, чтобы гармонизировать мир, сохранять последние культурные мосты между людьми, показывать спектакли, где при помощи слова, жеста, мысли, темы говорится о том, как мерзка и убийственна война. Вместо того, чтобы посредством театрального искусства нести гуманизм, говорить о действительно важных вещах, показать иной путь, помимо кровопролитной бойни. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра», —
прокомментировал сложившуюся ситуацию на своей странице в социальной сети Facebook
Кирилл Крок.
В январе у театра имени Вахтангова по просьбе Туминаса сменился устав, согласно которому директор театра получил право назначать худрука, при этом с последнего снимаются административные задачи, чтобы он мог полностью посвятить себя творчеству. Нововведения не окажут влияние на работу коллектива, новый устав лишь технически разграничивает полномочия руководителей театра. Главным режиссером Вахтанговского на данный момент остается Юрий Бутусов
.
Театр имени Евгения Вахтангова
Туминас возглавил в 2007-м. Здесь им были поставлены спектакли «Дядя Ваня», «Записки сумасшедшего», «Маскарад» и «Евгений Онегин» по произведениям русских классиков, «Ветер шумит в тополях» современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, «Царь Эдип» Софокла, «Дневник Анны Франк» и другие.
Разговоры о посте худрука Туминаса, параллельно возглавляющего Вильнюсский Малый театр, начались в четверг вечером после старта военной операции РФ в Украине после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим санкции против России ввели США, страны ЕС, включая Литву, и Япония. Кроме того, Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил
выступления Валерия Гергиева
и Дениса Мацуева
. Вместо Гергиева руководить Венским филармоническим оркестром в трех концертах будет Янник Незе-Сеген, а имя нового пианиста объявят позднее.
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