Миндаугас Карбаускис расстался с постом худрука Театра имени Маяковского

анонс

Режиссер не является руководителем театра с 9 февраля, его обязанности перешли к директору Кириллу Кроку

Римас Туминас остался в театре имени Вахтангова в качестве свободного художника

24 февраля

Эмир Кустурица начнет репетиции в Театре российской армии до конца этого года

Серб планирует постановки по фильмам «Летят журавли» и «Жизнь как чудо»