Миндаугас Карбаускис расстался с постом худрука Театра имени Маяковского

Следом за Римасом Туминасом
о своем уходе с поста заявил и художественный руководитель Московского театра имени Владимира Маяковского Миндаугас Карбаускис
.
«Я тоже ухожу!», —
написал литовский режиссер на своей странице в социальной сети Facebook
.
Карбаускис руководил театром с 2011 года. За 11 лет он поставил на этой сцене спектакли «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды просвещения», «Русский роман», «Изгнание», «Обломов», «Йокнапатофа», «Семейный альбом» и «Школа жён».
Поводом для ухода с должности послужила военная операция РФ в Украине после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим санкции против России ввели США, страны ЕС, включая Литву, и Япония.
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