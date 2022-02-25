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Миндаугас Карбаускис расстался с постом худрука Театра имени Маяковского

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25 февраля 2022

Следом за Римасом Туминасом о своем уходе с поста заявил и художественный руководитель Московского театра имени Владимира Маяковского Миндаугас Карбаускис.

«Я тоже ухожу!», — написал литовский режиссер на своей странице в социальной сети Facebook.

Миндаугас Карбаускис расстался с постом худрука Театра имени Маяковского
фото: ria.ru

Карбаускис руководил театром с 2011 года. За 11 лет он поставил на этой сцене спектакли «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды просвещения», «Русский роман», «Изгнание», «Обломов», «Йокнапатофа», «Семейный альбом» и «Школа жён».

Поводом для ухода с должности послужила военная операция РФ в Украине после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим санкции против России ввели США, страны ЕС, включая Литву, и Япония.
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