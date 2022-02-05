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Лина Миримская займется перевоспитанием московской интеллигенции

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Новости театра >>
5 февраля 2022
Премьерные показы сатирического спектакля «Гермиона» с Линой Миримской и ее 11-летней дочерью Алёшей в главных ролях пройдут 17, 18, 19 февраля в Новом Пространстве Театра Наций. Режиссером постановки выступит драматург и автор пьесы «Гермиона и одноклассники» Саша Денисова, сообщает пресс-служба театра.

Лина Миримская займется перевоспитанием московской интеллигенции
фото: Театр Наций

Героями спектакля станут типичные представители московской интеллигенции — гламурный режиссер Гарри Леонидович, оппозиционный журналист Валентин де Морт, модный писатель Рон Визлин, олигарх Драко Малфоев, пропагандист Бэлла Слизарьян и другие светские тусовщики. Все они приглашены на вечеринку к страдающей психическим расстройством Гермионе, которая устроила эту «встречу выпускников» в старинном здании Огвардского лицея с целью защитить его от сноса и заставить «сытых сорокалетних» вспомнить о молодости и идеалах.

«Конечно, у всех персонажей есть референсы в реальной жизни, отсюда и образ класса, как некой раскладки московской интеллигенции. Кого сегодня в Москве волнует снос исторического здания — уже и более важные вещи мало кого волнуют. Нужно расхватать свои символические привилегии и материальные блага! Но если в начале спектакля все, кроме полоумной Гермионы, предстают хищниками, то к концу они становятся более уязвимыми, живыми. Мы играем этот спектакль в историческом особняке, но не разрушенном, а отреставрированном. Здесь реплики о спасении старых стен звучат иначе, нежели на театральной сцене. Возникает старомосковский дух и чеховское настроение для новых героев, которые опять не придают значения ни дьяволу, ни мировой душе», — рассказывает о постановке ее автор Саша Денисова.

Лина Миримская займется перевоспитанием московской интеллигенции
фото: Театр Наций

Художником-постановщиком спектакля выступил лауреат премии «Золотая маска» Леша Лобанов. Роли гостей Гермионы исполняют Алексей Маслодудов, Михаил Горский, Анна Галинова, Полина Галкина, Михаил Ефимов и другие артисты.

Новое Пространство Театра Наций занимает особняк на Страстном бульваре, который ведет свою историю с начала XIX века. В разные годы здесь располагались водолечебница, гимнастическое общество, архив центрального военкомата и сквот неформальных художников. В 2011 году здание было передано Театру Наций и к 2016-му реконструировано под центр современного искусства с театральными лабораториями и образовательной программой.
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Лина Миримская займется перевоспитанием московской интеллигенции
Лина Миримская займется перевоспитанием московской интеллигенции
Лина Миримская займется перевоспитанием московской интеллигенции
Лина Миримская займется перевоспитанием московской интеллигенции
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