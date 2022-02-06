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Авангард Леонтьев расскажет про жизнь и творчество Александра Солженицына

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Новости театра >>
6 февраля 2022
На малой сцене Театра Наций 23 и 24 февраля состоится премьера спектакля Марины Брусникиной «Наше всё… Ваш А. Солженицын» с Авангардом Леонтьевым в главной роли. Компанию ему составят молодые актеры Мастерской Брусникина Андрей Гордин, Богдан Кибалюк, Кристина Якимушкина, Полина Повтарь и Юлия Разумовская, уточняет пресс-служба театра.

Авангард Леонтьев
фото: пресс-служба Театра Наций

После изучения архива Александра Солженицына создатели постановки решили сосредоточить внимание на пути, пройденном писателем с момента издания рассказа «Один день Ивана Денисовича», в котором он на основе собственного опыта описывает жизнь советского зека, до получения в 1970 году Нобелевской премии «За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». В спектакле прозвучат отрывки из личных писем, фрагменты прозы и нобелевская речь Солженицына.

По словам режиссера Марины Брусникиной, «есть люди, художники, влияние которых на становление целого поколения огромно. Таким, безусловно, для нашей страны является Александр Солженицын. Его путь, его любовь к Родине, его творчество — уникальны. Я думаю, молодое поколение знает только имя Солженицына, и оно связано, скорее, с фигурой идеолога, философа, борца. Но тексты вряд ли кто-то читал. Для нас было важным взять именно период становления Солженицына как писателя, потому что он просто замечательный русский прозаик. Нужно напоминать об этом тем, кто помнит, и открывать Солженицына тем, кто его не знает».

Читать рецензию на спектакль Страна не пожалеет обо мне: «Прыг-скок, обвалился потолок» в Театре Наций

Для Брусникиной это вторая постановка в Театре Наций после спектакля по сценарию Геннадия Шпаликова «Прыг-скок, обвалился потолок».

Спектакль является частью литературного цикла «Наше всё…», начатого Авангардом Леонтьевым в 2015 году. Героями этого цикла в разных постановках стали Александр Пушкин, Антон Чехов, Иван Тургенев, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Исаак Бабель, Нодар Думбадзе и Константин Циолковский. Спектакли данного цикла приняли участие во многих фестивалях, включая московское «Вдохновение», «Театр Наций FEST» в Тюмени и Тобольске, Псковский Пушкинский театральный фестиваль и «Территорию» в Южно-Сахалинске и Сочи.
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