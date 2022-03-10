Юрий Чурсин и Паулина Андреева сыграют Сирано и Роксану

Вслед за Эдмоном Ростаном, написавшем пьесу спустя 200 лет после жизни своего реального прототипа, авторы спектакля придумывают свой мир и заново, на современный лад переосмысляют манеру XVII века решать любые проблемы при помощи шпаги. В спектакле принимают участие студенты Школы-студии МХАТ, а количество основных персонажей ограничено до семи человек. Помимо Чурсина и Андреевой, роли исполняют Кузьма Котрелёв, Игорь Золотовицкий, Александр Усов, Антон Ефремов и Никита Бурячек.
фото: МХТ имени Чехова
«Принципиально важная для нас тема — разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом и ежеминутными проявлениями несправедливости. У нас есть музыканты и поэты, и даже внутренний мир Сирано – его мысли, фантазии. Все вместе мы сочиняем стихи, музыку, и спектакль прорастает зонгами – наивными, яростными и очень талантливыми», — рассказывает о постановке режиссер Егор Перегудов.
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