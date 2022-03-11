Мария Аронова отмечает юбилей

Сегодня, 11 марта, исполнилось 50 лет народной артистке России Марии Ароновой.
фото: smotrim.ru
Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта в подмосковном городе Долгопрудный. Окончила Театральное училище имени Щукина, где училась на курсе Владимира Иванова и уже на втором курсе дебютировала на сцене Вахтанговского театра, исполнив роль Белотеловой в спектакле Аркадия Каца «Женитьба Бальзаминова». В дипломной постановке «Царская охота» мастерски воплотила образ Екатерины II, за что была отмечена Государственной премией имени Станиславского.
После окончания учебы в 1994 году поступила в труппу Театра Вахтангова, где сыграла Москалеву в спектакле «Дядюшкин сон», начальницу монастырского пансиона в комедии «Мадемуазель Нитуш», Джейн в «Обычном деле», Проню в «За двумя зайцами» и другие роли. Также играла в антрепризных спектаклях «Приворотное зелье», «Свободная пара», «Морковка для императора», «Девичник CLUB», «Маленькие комедии и других.
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