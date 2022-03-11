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Мария Аронова отмечает юбилей

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Новости театра >>
11 марта 2022
Сегодня, 11 марта, исполнилось 50 лет народной артистке России Марии Ароновой.

Мария Аронова отмечает юбилей
фото: smotrim.ru

Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта в подмосковном городе Долгопрудный. Окончила Театральное училище имени Щукина, где училась на курсе Владимира Иванова и уже на втором курсе дебютировала на сцене Вахтанговского театра, исполнив роль Белотеловой в спектакле Аркадия Каца «Женитьба Бальзаминова». В дипломной постановке «Царская охота» мастерски воплотила образ Екатерины II, за что была отмечена Государственной премией имени Станиславского.

После окончания учебы в 1994 году поступила в труппу Театра Вахтангова, где сыграла Москалеву в спектакле «Дядюшкин сон», начальницу монастырского пансиона в комедии «Мадемуазель Нитуш», Джейн в «Обычном деле», Проню в «За двумя зайцами» и другие роли. Также играла в антрепризных спектаклях «Приворотное зелье», «Свободная пара», «Морковка для императора», «Девичник CLUB», «Маленькие комедии и других.

Мария Аронова отмечает юбилей
фото: «Мадемуазель Нитуш» | Театр им. Вахтангова

В кино актриса дебютировала в 1995 году в фильме Сергея Урсуляка «Летние люди» по пьесе Максима Горького «Дачники». Широкую известность получила благодаря ролям в сериалах «Клубничка», «Остановка по требованию», «Московские окна» и «Солдаты». Снималась в картинах «Артистка» Станислава Говорухина, «Батальонъ» Дмитрия Месхиева, «Лед» Олега Трофима и «Лед 2» Жоры Крыжовникова и многих других. За роль в фильме «Пара из будущего», где ее партнером стал Сергей Бурунов, получила национальную премию «Золотой орел».
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Мария АроноваСергей БуруновСтанислав ГоворухинВладимир Иванов (II)Аркадий КацЖора КрыжовниковДмитрий МесхиевОлег ТрофимСергей Урсуляк
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АртисткаБатальонъЛетние людиЛёдЛёд-2Московские окнаОстановка по требованиюПара из будущегоСолдаты-2
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