Мария Аронова отмечает юбилей

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Премьерные показы спектакля Егора Перегудова «Сирано де Бержерак» пройдут 19 и 20 матра на Основной сцене МХТ имени Чехова

Юрий Чурсин и Паулина Андреева сыграют Сирано и Роксану

7 марта

Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост

Также он оставит должность в Национальном оркестре Капитолия Тулузы