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Юрий Муравицкий готовит премьеру к 315-летию Карло Гольдони

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Новости театра >>
15 марта 2022
Театр имени Пушкина готовит премьеру к 315-летию венецианского драматурга Карло Гольдони. Первые показы спектакля обладателя «Золотой маски» Юрия Муравицкого «Слуга двух господ. Russian edition» пройдут 2 и 3 апреля на Основной сцене, сообщается на сайте театра.

Юрий Муравицкий готовит премьеру к 315-летию Карло Гольдони
фото: Московский драматический театр имени А.С. Пушкина

По приглашению художественного руководителя театра Евгения Писарева режиссер представит современное прочтение знаменитой пьесы о ловком Труффальдино, который ради денег работает сразу на двух господ и прикладывает все усилия, чтобы они не встретились. Оно соединит в себе итальянскую комедию дель арте с русским балаганом, при этом роли исполнят представители молодого поколения Театра Пушкина – Назар Сафонов, Артем Ешкин, Валерия Елкина, Анна Кармакова и другие.

Над постановкой работала постоянная команда Муравицкого: сценограф Екатерина Щеглова, режиссер по пластике Дарья Авратинская, художник по костюмам Галина Солодовникова, композитор Луи Паскаль Лебе и художник по свету Сергей Васильев. Вместе они создали намеренно условное оформление, в котором зрителю предстоит исследовать искусство современного площадного театра.
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