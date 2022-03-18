Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Театре Сатиры стартует «Весна премьер» с Сергеем Чонишвили, Максимом Авериным и Федором Лавровым

18 марта
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
18 марта 2022

В Театре Сатиры стартует акция «Весна премьер». Она объединит спектакли «Балалайкин и Ко» по роману Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», «Арбенин. Маскарад без слов» по пьесе Лермонтова и «Дядя Жорж» по пьесам Чехова «Леший» и «Дядя Ваня», сообщает пресс-служба театра.

В Театре Сатиры стартует весна премьер с Сергеем Чонишвили, Максимом Авериным и Федором Лавровым
фото: Театр Сатиры

Все три постановки представят оригинальные режиссерские решения и современное прочтение классических произведений. Спектакль Сергея Газарова «Балалайкин и Ко», уже показанный зрителям «Прогресс сцены», как через увеличительное стекло покажет абсурд ситуации из романа Салтыкова-Щедрина. В постановке участвуют Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов, Альберт Хасиев, Надежда Филиппова и другие артисты.

Пластическая драма «Арбенин. Маскарад без слов» известного хореографа и режиссера Сергея Землянского расскажет о чувственных метаморфозах своих героев с помощью языка тела, мимики и жестов. В этой работе впервые встретятся артисты двух трупп. Главные роли исполняют Максим Аверин, Зоя Бербер и Моряна Анттонен-Шостакова.

В Театре Сатиры стартует весна премьер с Сергеем Чонишвили, Максимом Авериным и Федором Лавровым
фото: Театр Сатиры


Завершит серию премьер комедия Сергея Газарова «Дядя Жорж», которая представит ироничный взгляд на современный культ любви человека к самому себе. Над оформлением постановки работал Александр Боровский, музыку написал Алексей Айги. Главные роли исполняют Федор Лавров, Александра Мареева, Сергей Климов и Юрий Нифонтов.

Премьеры спектаклей пройдут в марте, апреле и мае.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новым директором Театра Сатиры стал Пётр Кравченко
Сергей Газаров рассказал о планах объединенного Театра сатиры
Мамед Агаев сложил с себя полномочия директора Театра сатиры
«Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» стала частью Театра Сатиры
Нину Ургант посмертно наградили Международной премией «Звезда театрала»
Дебют худрука: «Балалайкин и Ко» на «Прогресс-сцене»
Умер Валерий Гаркалин
Стало известно, какие пенсии получают Никита Михалков, Михаил Боярский и Ефим Шифрин
Сергей Газаров возглавит Театр Сатиры
Александр Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры
Фёдору Добронравову исполнилось 60 лет
Фёдор Добронравов прокомментировал уход из Театра Сатиры
Дмитрий Астрахан: «Актеров, слава богу, эпидемия заумной многозначительной пустоты не затронула»
Олег Вавилов экстренно госпитализирован
Со дня рождения Андрея Миронова исполняется 80 лет
Не стало актрисы Екатерины Градовой
Не стало Валентина Гафта
Не стало Бориса Плотникова
Не стало ведущего «Русского лото» и преподавателя «Щуки» Михаила Борисова
персоны
Максим АверинАлексей АйгиАндрей АнкудиновМоряна Анттонен-ШестаковаЗоя БерберАлександр Боровский-БродскийСергей ГазаровСергей КлимовФёдор ЛавровАлександра МарееваЮрий НифонтовСергей СеровАльберт ХасиевСергей Чонишвили
театры
Театр Сатиры

анонс

Деконструкция «1917»

Скорбим

Наталья Назарова
17 марта ушла из жизни актриса Наталья Назарова.
Евгений Сытый
16 марта ушёл из жизни актёр Евгений Сытый.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Сергей Карякин
Анатолий Кацинский
Иван Колесников
Алиса Лозовская
Анна Полупанова
Борис Соколов
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Томас Йен Гриффит
Брэд Дуриф
Лили Коллинз
Дэйн Кук
Куин Латифа
Шандор Печи
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Париж, я люблю тебя
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, 2006
Флирт с дьяволом
триллер
США, 2022
Доктор Свисток
комедия
Россия, 2022
Solo
музыкальный фильм
Россия, 2022
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
комедия
Италия, 2021
Икс
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Ласточки Христовы
Россия, 2021
Парни под прикрытием
боевик, триллер
Пуэрто-Рико, США, 2022
Парящий тигр
детский фильм, драма, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2021
Утраченные иллюзии
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейное кино
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен