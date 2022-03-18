В Театре Сатиры стартует «Весна премьер» с Сергеем Чонишвили, Максимом Авериным и Федором Лавровым

В Театре Сатиры стартует акция «Весна премьер». Она объединит спектакли «Балалайкин и Ко» по роману Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия», «Арбенин. Маскарад без слов» по пьесе Лермонтова и «Дядя Жорж» по пьесам Чехова «Леший» и «Дядя Ваня», сообщает пресс-служба театра.
Пластическая драма «Арбенин. Маскарад без слов» известного хореографа и режиссера Сергея Землянского расскажет о чувственных метаморфозах своих героев с помощью языка тела, мимики и жестов. В этой работе впервые встретятся артисты двух трупп. Главные роли исполняют Максим Аверин, Зоя Бербер и Моряна Анттонен-Шостакова.
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