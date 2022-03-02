Центр имени Мейерхольда объединили с театром «Школа драматического искусства»

«Решение было принято с учетом особенностей площадки Центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с его руководством», — говорится в заявлении.
Накануне с поста художественного руководителя ЦИМ без объяснения причины был уволен режиссер Дмитрий Волкострелов. Это случилось вскоре после того, как он стал автором публикации, осуждающей «военную операцию» России в Украине.
«Школа драматического искусства» была создана в 1987 году театральным режиссером Анатолием Васильевым, прекратившим сотрудничество с ней в 2007 году. Театр работает по лабораторному принципу и не имеет постоянного репертуара. Художественным руководителем в настоящее время является актер и режиссер Игорь Яцко.
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