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Центр имени Мейерхольда объединили с театром «Школа драматического искусства»

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2 марта 2022
Центр имени Всеволода Мейерхольда объединили с театром «Школа драматического искусства», являющимся проектной площадкой открытого национального чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Центр имени Мейерхольда объединили со «Школой драматического искусства»
фото: Центр имени Всеволода Мейерхольда

«Решение было принято с учетом особенностей площадки Центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с его руководством», — говорится в заявлении.

Накануне с поста художественного руководителя ЦИМ без объяснения причины был уволен режиссер Дмитрий Волкострелов. Это случилось вскоре после того, как он стал автором публикации, осуждающей «военную операцию» России в Украине.

«Школа драматического искусства» была создана в 1987 году театральным режиссером Анатолием Васильевым, прекратившим сотрудничество с ней в 2007 году. Театр работает по лабораторному принципу и не имеет постоянного репертуара. Художественным руководителем в настоящее время является актер и режиссер Игорь Яцко.
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Анатолий ВасильевДмитрий ВолкостреловИгорь Яцко
театры
Центр имени Вс.Мейерхольда«Школа драматического искусства»

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