Центр документального кино покажет культовые спектакли «Современника»

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18 марта

В Театре Сатиры стартует «Весна премьер» с Сергеем Чонишвили, Максимом Авериным и Федором Лавровым

Премьеры спектаклей «Балалайкин и Ко», «Арбенин. Маскарад без слов» и «Дядя Жорж» пройдут в марте, апреле и мае