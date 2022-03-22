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Центр документального кино покажет культовые спектакли «Современника»

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Новости театра >>
22 марта 2022

Центр документального кино и «Современник» 30 марта запускают серию показов культовых спектаклей театра, программа начнется с постановки Валерия Фокина «Кто боится Вирджинии Вульф?» с Галиной Волчек и Валентином Гафтом в главных ролях, сообщает пресс-служба «Современника.

«Кто боится Вирджинии Вульф?» — классика мирового театра. Несмотря на то, что большинству этот текст стал известен после выхода на экраны фильма с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном, его сценическая судьба куда более насыщенна и обширна. В ней органично соединяются блистательные бродвейские постановки и опыты независимых театральных компаний. «Современник» взялся за осмысление этой пьесы в 1984 году, уже будучи одним из ведущих московских театров. Выбор этого материала был отнюдь не случаен: современниковцев связывала долгая и тёплая дружба с Олби, чья пьеса «Баллада о невесёлом кабачке» с 1967 года с успехом шла на сцене театра. Кроме того, по воспоминаниям Валерия Фокина, Галина Волчек мечтала сыграть роль Марты, это и подтолкнуло его к тому, чтобы приступить к репетициям. Партнёрами Галины Борисовны по сцене стали Валентин Гафт, Марина Неёлова и Александр Кахун.

Герои пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф?» — две супружеские пары, живущие в американском университетском городе. Марта (Волчек) и Джордж (Гафт) — хозяева дома, в котором происходит действие, ведут между собой нескончаемую психологическую игру–борьбу. В какой-то момент им становится недостаточно друг друга, и они приглашают гостей — Ника (Кахун) и Хани (Неёлова), молодую пару из того же университетского круга. Опасная игра, придуманная Мартой и Джорджем, затягивает и их гостей, переворачивая жизнь каждого по отдельности.

На показе в Центре документального кино спектакль представят театровед, доктор искусствоведения, специалист по американскому театру Михаил Швыдкой и художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков.

В ближайшие несколько месяцев также будут показаны спектакли «Балалайкин и К°» 1973 года по роману М. Салтыкова-Щедрина, «Современная идиллия» в постановке Георгия Товстоногова, «Эшелон» Михаила Рощина 1975 года в постановке Галины Волчек и Иосифа Райхельгауза и «Вечно живые» Виктора Розова 1976 года — спектакль, с которого началась история «Современника».
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