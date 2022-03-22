Более 80 московских культурных площадок примут участие в «Ночи театров»

Более 80 московских культурных площадок примут участие в 10-й акции «Ночь театров», которая пройдет с 26 на 27 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Всего запланировано свыше 140 офлайн- и онлайн-мероприятий. Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В театре «Геликон-опера» в 22:00 начнется панельная дискуссия с ведущими театральными художниками по костюмам Сашей Фроловой, Евгенией Панфиловой, Галей Солодовниковой, Анастасией Нефедовой и заслуженным художником России Татьяной Тулубьевой. Модератором выступит заместитель генерального директора театра Ростислав Протасов. Также в этот день в «Геликон-опере» зрителям представят выставку «Марк Шагал. Проекция во времени». Среди экспонатов выставки — эскизы декораций Шагала к спектаклю «Волшебная флейта» в театре «Метрополитен-опера», письма художника и наброски, относящиеся к постановочному периоду «Волшебной флейты».
Московский драматический театр на Малой Бронной проведет лекцию «Краткий экскурс в историю», посвященную истории здания. С 2020 по 2022 год оно находилось на реставрации. Во время акции «Ночь театров» здесь пройдет первое мероприятие после двухлетнего перерыва, зрителей пригласят в здание с 100-летней историей, о важных моментах которой и расскажет лектор. Театр «Школа современной пьесы» проведет экскурсию «Мифы и легенды “дома на Трубе”». Актеры расскажут об истории особняка, его архитектурных особенностях, великих деятелях русской культуры, биографии которых связаны с историческим зданием ресторана «Эрмитаж».
фото: mos.ru/автор фото – Ю.Иванко
В фойе малого зала «Театриума на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой 26 марта начнет работать выставка картин народного художника СССР Валерия Левенталя «Театральные амплуа». Ее откроет театральный художник-постановщик Мария Рыбасова. А на творческой встрече со зрителями Тереза Дурова расскажет об особенностях актерских амплуа на примере своих спектаклей.
Театр на Таганке проведет читку пьесы «Искусство интонаций». Ее действующие лица — актер и режиссер Юрий Завадский, его ученик Ежи Гротовский, знаменитый театральный гуру, и актриса Ирина Анисимова-Вульф. Пьеса, полная юмора, горечи, подробностей из жизни многих театральных деятелей, станет кратким и емким экскурсом в театральную историю ХХ века. Читку проведет главный режиссер театра Юрий Муравицкий.
Театр Олега Табакова приглашает зрителей к разговору о ночи как бесконечному источнику вдохновения для множества людей искусства. Артисты театра исполнят программу «Ночь. Отражение в искусстве». Также для гостей подготовили концертные номера. А в Театре Романа Виктюка состоится «Ночь театрального вранья “Не верю!”», где актеры начнут вызывать дух Станиславского. Затем участников акции ждет программа сторителлинга по мотивам великих драматургических произведений в произвольной актерской интерпретации.
Завершится акция «Ночь театров» 27 марта. МХТ имени А.П. Чехова представит превью премьеры иммерсивного спектакля по «Театральному роману» М.А. Булгакова. Режиссер-постановщик — Марина Брусникина. Действие будет разворачиваться не только на сцене, но и в закулисье, в тех самых закоулках и знаковых местах театра, о которых писал Булгаков. Спектакль создавался при участии музея МХАТ. Начало в 21:00.
Информацию обо всех событиях акции «Ночь театров» разместят на портале mos.ru и на сайтах театров-участников. Для посещения мероприятий нужно будет пройти предварительную регистрацию.
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