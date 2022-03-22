Более 80 московских культурных площадок примут участие в «Ночи театров»

анонс

22 марта Центр документального кино покажет культовые спектакли «Современника» Программа начнется с постановки «Кто боится Вирджинии Вульф?» с Галиной Волчек и Валентином Гафтом

18 марта В Театре Сатиры стартует «Весна премьер» с Сергеем Чонишвили, Максимом Авериным и Федором Лавровым Премьеры спектаклей «Балалайкин и Ко», «Арбенин. Маскарад без слов» и «Дядя Жорж» пройдут в марте, апреле и мае

15 марта Юрий Муравицкий готовит премьеру к 315-летию Карло Гольдони Первые показы спектакля «Слуга двух господ. Russian edition» пройдут 2 и 3 апреля в Театре имени Пушкина