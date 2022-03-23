Композитор Евгений Загот написал мюзикл по «Волшебнику изумрудного города»

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22 марта Более 80 московских культурных площадок примут участие в «Ночи театров» Она пройдет с 26 на 27 марта

22 марта Центр документального кино покажет культовые спектакли «Современника» Программа начнется с постановки «Кто боится Вирджинии Вульф?» с Галиной Волчек и Валентином Гафтом

18 марта В Театре Сатиры стартует «Весна премьер» с Сергеем Чонишвили, Максимом Авериным и Федором Лавровым Премьеры спектаклей «Балалайкин и Ко», «Арбенин. Маскарад без слов» и «Дядя Жорж» пройдут в марте, апреле и мае