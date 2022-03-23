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Композитор Евгений Загот написал мюзикл по «Волшебнику изумрудного города»

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Новости театра >>
23 марта 2022
На Новой сцене Детского музыкального театра юного актера на Чистых прудах 3 апреля состоится премьера музыкального спектакля «Волшебник изумрудного города» по сказочной повести Александра Волкова, музыку для спектакля написал композитор Евгений Загот, сообщает пресс-служба театра.

Композитор Евгений Загот написал мюзикл по «Волшебнику изумрудного города»

«"Волшебник изумрудного города" – один из ярких, неповторимых вкусов детства, которые с годами не ослабевают. В полной мере я осознал это, когда у меня стали подрастать дети, и я вместе с ними вновь окунулся в особую атмосферу этой увлекательной, но очень мудрой истории. Чуть позже мне предложили написать мюзикл на эту тему, и я понял, что это шанс сделать в жизни что-то действительно важное. Важное для своих детей, для других детей и их родителей… но главное – для самого себя. Когда пишешь такой семейный мюзикл – будто катаешься на машине времени – в детство и обратно. Такие полёты обладают сильнейшим терапевтическим эффектом», – говорит Загот.

Сказочная повесть «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова была напечатана в 1939 году. Написана она по мотивам сказки «Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума.   Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» расскажет маленьким зрителям про дружбу, добро, побеждающее зло, про упорство в достижении цели. Ведь с настоящими друзьями можно преодолеть любые невзгоды!  

«В нашу театральную семью мы приглашаем нового героя – замечательную девочку Элли. Такую же фантазёрку, как наша Пеппи, такую же ласковую, умную и нежную, как Бекки Тэтчер, такую же смелую и отчаянную, как Том Сойер, такую же сильную и честную, как Оливер Твист. Это первый масштабный проект на нашей Новой сцене, в котором будет задействовано большое количество детей, а также взрослые актеры – звезды московских музыкальных проектов и мюзиклов», – подчеркивает режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра Александр Федоров.
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