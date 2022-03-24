Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать»

анонс

Она пройдет с 26 на 27 марта

Более 80 московских культурных площадок примут участие в «Ночи театров»

Программа начнется с постановки «Кто боится Вирджинии Вульф?» с Галиной Волчек и Валентином Гафтом

18 марта

В Театре Сатиры стартует «Весна премьер» с Сергеем Чонишвили, Максимом Авериным и Федором Лавровым

Премьеры спектаклей «Балалайкин и Ко», «Арбенин. Маскарад без слов» и «Дядя Жорж» пройдут в марте, апреле и мае