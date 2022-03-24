Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать»

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова 29 марта на основной сцене представит публике ремастер спектакля Андрея Могучего «Что делать», основанного на знаменитом романе Николая Чернышевского. Это обновленная и актуализированная версия постановки, ставшей в 2014 году первой работой режиссера на сцене БДТ в качестве художественного руководителя. Ремастер будет представлен серией из шести показов с 29 марта по 3 апреля, уточняет пресс-служба театра.
«Восемь лет назад, когда мы представили спектакль, молодые люди стремились оставить работу в корпорациях и открыть маленькое собственное дело – подобно главное героине Вере Павловне. Мы получали десятки сообщений с благодарностью от людей, которые после просмотра решились на перемены в жизни. За эти годы многое изменилось, и общество теперь волнуют другие темы. Интересно будет узнать, что найдут для себя в спектакле новые зрители», – говорит Андрей Могучий.
Инсценировку по мотивам Чернышевского написали драматурги Александр Артёмов и Дмитрий Юшков – основатели независимого петербургского театра ТРУ. Вместе с Могучим они работали над спектаклем «Процесс» в дюссельдорфском Schauspielhaus.
обсуждение >>