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Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать»

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Новости театра >>
24 марта 2022

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова 29 марта на основной сцене представит публике ремастер спектакля Андрея Могучего «Что делать», основанного на знаменитом романе Николая Чернышевского. Это обновленная и актуализированная версия постановки, ставшей в 2014 году первой работой режиссера на сцене БДТ в качестве художественного руководителя. Ремастер будет представлен серией из шести показов с 29 марта по 3 апреля, уточняет пресс-служба театра.

В центре сюжета – история женщины на пути освобождения от различного рода «тюрем»: родительского дома, фиктивного брака, любви и от самой себя. Роль Веры Павловны в ремастере исполнит Нина Александрова, в качестве Красоты предстанет Варвара Павлова. Лопухова играет Андрей Феськов, а Кирсанова – Леонид Нечаев. Образ «Cверхчеловека» Рахметова воплотит Виктор Княжев. В роли Автора – Борис Павлович. В спектакле также участвуют Ируте Венгалите, Георгий Штиль, Валерий Дегтярь и другие актеры.

Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать»
фото: пресс-служба БДТ

«Восемь лет назад, когда мы представили спектакль, молодые люди стремились оставить работу в корпорациях и открыть маленькое собственное дело – подобно главное героине Вере Павловне. Мы получали десятки сообщений с благодарностью от людей, которые после просмотра решились на перемены в жизни. За эти годы многое изменилось, и общество теперь волнуют другие темы. Интересно будет узнать, что найдут для себя в спектакле новые зрители», – говорит Андрей Могучий.

Инсценировку по мотивам Чернышевского написали драматурги Александр Артёмов и Дмитрий Юшков – основатели независимого петербургского театра ТРУ. Вместе с Могучим они работали над спектаклем «Процесс» в дюссельдорфском Schauspielhaus.
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Нина Александрова (II)Ируте ВенгалитеВалерий ДегтярьВиктор КняжевАндрей МогучийЛеонид Нечаев (II)Варвара ПавловаБорис ПавловичАндрей ФеськовГеоргий Штиль
театры
БДТ

фотографии >>
Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать» фотографии
Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать» фотографии
Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать» фотографии
Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать» фотографии
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