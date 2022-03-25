Оксане Кардаш, Дмитрию Сердюку и Софье Кипрской вручили премии президента для молодых деятелей искусства

анонс

Нина Александрова, Андрей Феськов и Леонид Нечаев сыграют в ремастере спектакля Андрея Могучего «Что делать»

Премьера состоится 3 апреля на Новой сцене Детского музыкального театра юного актера

Композитор Евгений Загот написал мюзикл по «Волшебнику изумрудного города»

22 марта

Более 80 московских культурных площадок примут участие в «Ночи театров»

Она пройдет с 26 на 27 марта