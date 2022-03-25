Оксане Кардаш, Дмитрию Сердюку и Софье Кипрской вручили премии президента для молодых деятелей искусства

Объявлены лауреаты премий президента Российской Федерации. Согласно указу Владимира Путина, опубликованному
на официальном портале правовой информации, балерине Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Оксане Кардаш
, солистке оркестра Мариинского театра
Софье Кипрской и режиссеру Дмитрию Сердюку
вручили президентские награды для молодых деятелей искусства за 2021 год.
фото: Георгий Исаакян / Дмитрий Лохов / Никита Сазонов
Как следует из другого опубликованного указа
, в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за прошлый год отмечены режиссер, художественный руководитель Детского музыкального театра им. Н.И. Сац
Георгий Исаакян, художественный руководитель Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов
и генеральный директор ООО «ХПС Придум» Никита Сазонов.
Вышеназванные премии вручаются с 2011 года, по сложившейся традиции глава государства вручает их в День работника культуры, который отмечается 25 марта.
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