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Оксане Кардаш, Дмитрию Сердюку и Софье Кипрской вручили премии президента для молодых деятелей искусства

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Новости театра >>
25 марта 2022
Объявлены лауреаты премий президента Российской Федерации. Согласно указу Владимира Путина, опубликованному на официальном портале правовой информации, балерине Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Оксане Кардаш, солистке оркестра Мариинского театра Софье Кипрской и режиссеру Дмитрию Сердюку вручили президентские награды для молодых деятелей искусства за 2021 год.

Оксане Кардаш, Дмитрию Сердюку и Софье Кипрской вручили премии президента для молодых деятелей искусства
фото: Георгий Исаакян / Дмитрий Лохов / Никита Сазонов

Как следует из другого опубликованного указа, в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за прошлый год отмечены режиссер, художественный руководитель Детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян, художественный руководитель Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов и генеральный директор ООО «ХПС Придум» Никита Сазонов.

Вышеназванные премии вручаются с 2011 года, по сложившейся традиции глава государства вручает их в День работника культуры, который отмечается 25 марта.
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Ссылки по теме
Названы лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры
персоны
Оксана КардашДмитрий ЛоховДмитрий Сердюк
театры
Архангельский театр куколДетский музыкальный театр имени Наталии СацМариинский театрМузыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко

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