Спектакль Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» откроет показы «Золотой Маски в кино»

«Золотая Маска в кино» – это трансляции в кинотеатрах спектаклей-номинантов и лауреатов Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», а также знаковых премьер нового театрального сезона. Показы организованы фестивалем «Золтая Маска» и проектом Проект TheatreHD при поддержке Министерства культуры РФ и Сбера.
В 2022 году программа состоится в восьмой раз. Показы «Золотой Маски в кино» пройдут в кинотеатрах проекта TheatreHD и объединенной сети кинотеатров (Синема Парк, Формула Кино, Кино Окко) в более чем 60 городах России. Зрители европейской части России и уральского региона, благодаря совпадению или небольшой разнице часовых поясов, получат возможность смотреть прямые трансляции спектаклей столичных театров. В регионах, чье время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.
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