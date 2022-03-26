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Спектакль Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» откроет показы «Золотой Маски в кино»

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Новости театра >>
26 марта 2022
Кукольный спектакль Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» 15 апреля откроет программу показов «Золотая Маска в кино», сообщает пресс-служба проекта.

Спектакль Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» откроет показы «Золотой Маски в кино»
фото: "Ходжа Насреддин"/theatrehd.com

Театральный дебют Бекмамбетова получил четыре номинации на премию «Золотая Маска»: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера» (Тимур Бекмамбетов, и ученица Резо ГабриадзеАнна Викторова), «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» (Евгений Шавкунов, Евгений Миронов). Куклы в постановке также говорят голосами Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Инги Оболдиной и Елизаветы Боярской.

В программе «Золотой Маски в кино» заявлено еще три спектакля. Это «Школа жен» Театра им. Вл.Маяковского. Мольеровскую комедию в новом переводе Дмитрия Быкова поставил Миндаугас Карбаускис, спектакль получить пять номинацию на премию. Также будет показан «Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция» Мастерской Петра Фоменко, заявленный в восьми категориях «Золотой Маски», в том числе за работу режиссера (Дмитрий Крымов) и мужскую роль (Евгений Цыганов). Кроме того, зрители смогут увидеть недавнюю премьеру Театра им. Евг.Вахтангова «Вoйна и мир» режиссера Римаса Туминаса.

«Золотая Маска в кино» – это трансляции в кинотеатрах спектаклей-номинантов и лауреатов Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», а также знаковых премьер нового театрального сезона. Показы организованы фестивалем «Золтая Маска» и проектом Проект TheatreHD при поддержке Министерства культуры РФ и Сбера.

В 2022 году программа состоится в восьмой раз. Показы «Золотой Маски в кино» пройдут в кинотеатрах проекта TheatreHD и объединенной сети кинотеатров (Синема Парк, Формула Кино, Кино Окко) в более чем 60 городах России. Зрители европейской части России и уральского региона, благодаря совпадению или небольшой разнице часовых поясов, получат возможность смотреть прямые трансляции спектаклей столичных театров. В регионах, чье время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.
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