Спектакль Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» откроет показы «Золотой Маски в кино»

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25 марта

Оксане Кардаш, Дмитрию Сердюку и Софье Кипрской вручили премии президента для молодых деятелей искусства

Объявлены также лауреаты президентской награды в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2021 год