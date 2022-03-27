Бен Стиллер станет Джеком Торренсом в театральной адаптации «Сияния» Стивена Кинга

Бен Стиллер
сыграет главную роль в театральной версии романа Стивена Кинга
«Сияние
». Премьера спектакля в Лондоне намечена на начало 2023 года, уточняет Deadline
.
За постановку отвечает Иво ван Хове, работавший перед пандемией над обновленной «Вестсайдской историей
», а адаптирует роман лауреат премии «Тони» Саймон Стивенс. К репетициям труппа приступит осенью. После Лондона спектакль переедет на Бродвей.
Создатели постановки планируют не отходить далеко от сюжета первоисточника 1977 года, как это сделал Стэнли Кубрик
в своем «Сиянии» с Джеком Николсоном
в образе безумного писателя Джека Торренса.
обсуждение >>