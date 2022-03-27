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Бен Стиллер станет Джеком Торренсом в театральной адаптации «Сияния» Стивена Кинга

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Новости театра >>
27 марта 2022
Бен Стиллер сыграет главную роль в театральной версии романа Стивена Кинга «Сияние». Премьера спектакля в Лондоне намечена на начало 2023 года, уточняет Deadline.

Бен Стиллер станет Джеком Торренсом в театральной адаптации «Сияния» Стивена Кинга
фото: finance.yahoo

За постановку отвечает Иво ван Хове, работавший перед пандемией над обновленной «Вестсайдской историей», а адаптирует роман лауреат премии «Тони» Саймон Стивенс. К репетициям труппа приступит осенью. После Лондона спектакль переедет на Бродвей.

Создатели постановки планируют не отходить далеко от сюжета первоисточника 1977 года, как это сделал Стэнли Кубрик в своем «Сиянии» с Джеком Николсоном в образе безумного писателя Джека Торренса.
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