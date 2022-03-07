Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост

Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театраТуган Сохиев покидает свой пост. Также он оставит аналогичную должность в Национальном оркестре Капитолия Тулузы. Официальное заявление дирижера о невозможности занять чью бы то ни было сторону в сложившейся ситуации опубликовано на сайте ClassicalMusicNews.ru.
фото: ТАСС
«За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому, выбрать между двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому. <> Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы», — говорится в тексте.
Туган Сохиев занимал должность музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы с 2008 года, Большого театра — с 2014-го. Под его управлением прошли премьеры опер «Кармен», «Катерина Измайлова», «Осуждение Фауста», «Снегурочка», «Пиковая дама», «Путешествие в Реймс», «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане» и «Саломея».
Ранее из-за отказа недвусмысленно дистанцироваться от официальной позиции российского руководства были отменены концерты Дениса Мацуева и Валерия Гергиева в нью-йоркском Карнеги-холле, контракты с последним расторгли Ла Скала, Мюнхенская филармония и Баварская опера.
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