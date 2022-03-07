Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев покидает свой пост

анонс

Накануне с поста худрука ЦИМ был уволен Дмитрий Волкострелов

Кто займет его должность, станет известно 2 марта

Режиссер руководил театром с 2011 года

25 февраля

Римас Туминас остался в театре имени Вахтангова в качестве свободного художника

Режиссер не является руководителем театра с 9 февраля, его обязанности перешли к директору Кириллу Кроку