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Антон Хабаров получил премию «Фигаро»

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Новости театра >>
9 марта 2022
Антон Хабаров, Александр Филиппенко и Александр Адабашьян получили статуэтки «Фигаро» на XII церемонии вручения Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова, состоявшейся 8 марта в Санкт‑Петербургском театре «Русская антреприза». Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Санкт‑Петербурга.

Губернатор Александр Беглов и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин вручили премию актрисе Театра имени Ленсовета Ларисе Леоновой в номинации «За служение русскому репертуарному театру». А председатель Законодательного Собрания Александр Бельский вместе со Светланой Немоляевой отметили наградой актрису «Школы современной пьесы» Елену Санаеву в категории «За служение театральному Отечеству».

Антон Хабаров получил премию «Фигаро»
фото: gov.spb

Среди других лауреатов премии этого года — Эра Зиганшина, Мария Шукшина, Алексей Морозов, Всеволод Шиловский, Максим Леонидов, Наталья Андрейченко, Елена Бычкова, Рэйф Файнс и Виктор Минков.

«Фигаро» с 2011-го ежегодно вручается деятелям театра за исключительные достижения в актерском искусстве. В разные годы лауреатами премии становились Олег Басилашвили, Василий Лановой, Игорь Кваша, Олег Табаков, Юрий Соломин, Инна Чурикова, Данила Козловский, Генриетта Яновская, Кама Гинкас, Валерий Гергиев, Римас Туминас, Лев Додин, Эмир Кустурица и другие деятели культуры.
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персоны
Александр АдабашьянНаталья АндрейченкоОлег БасилашвилиЕлена БычковаВалерий ГергиевКама ГинкасЛев ДодинЭра ЗиганшинаИгорь КвашаДанила КозловскийЭмир КустурицаВасилий ЛановойМаксим ЛеонидовЛариса ЛеоноваВиктор МинковАндрей МироновАлексей МорозовСветлана НемоляеваЕлена СанаеваЮрий СоломинОлег ТабаковРимас ТуминасРэйф ФайнсАлександр ФилиппенкоВалерий ФокинАнтон ХабаровИнна ЧуриковаВсеволод ШиловскийМария ШукшинаГенриетта Яновская
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