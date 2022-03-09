Антон Хабаров получил премию «Фигаро»

Антон Хабаров
, Александр Филиппенко
и Александр Адабашьян
получили статуэтки «Фигаро» на XII церемонии вручения Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова
, состоявшейся 8 марта в Санкт‑Петербургском театре «Русская антреприза
». Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Санкт‑Петербурга
.
Губернатор Александр Беглов и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
вручили премию актрисе Театра имени Ленсовета Ларисе Леоновой
в номинации «За служение русскому репертуарному театру». А председатель Законодательного Собрания Александр Бельский вместе со Светланой Немоляевой
отметили наградой актрису «Школы современной пьесы
» Елену Санаеву
в категории «За служение театральному Отечеству».
Среди других лауреатов премии этого года — Эра Зиганшина
, Мария Шукшина
, Алексей Морозов
, Всеволод Шиловский
, Максим Леонидов
, Наталья Андрейченко
, Елена Бычкова
, Рэйф Файнс
и Виктор Минков
.
«Фигаро» с 2011-го ежегодно вручается деятелям театра за исключительные достижения в актерском искусстве. В разные годы лауреатами премии становились Олег Басилашвили
, Василий Лановой
, Игорь Кваша
, Олег Табаков
, Юрий Соломин
, Инна Чурикова
, Данила Козловский
, Генриетта Яновская
, Кама Гинкас
, Валерий Гергиев
, Римас Туминас
, Лев Додин
, Эмир Кустурица
и другие деятели культуры.
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