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Максим Аверин и Зоя Бербер сыграют в спектакле по «Маскараду» Михаила Лермонтова

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Новости театра >>
11 апреля 2022
В Театре Сатиры 21 апреля состоится премьера спектакля Сергея Землянского «Арбенин. Маскарад без слов» по мотивам «Маскарада» Михаила Лермонтова. Как уточняет пресс-служба театра, история будет рассказана с помощью пластики и выразительности актерского тела. Главные роли исполнят Максим Аверин и Зоя Бербер.

Максим Аверин и Зоя Бербер сыграют в спектакле по «Маскараду» Михаила Лермонтова
фото: пресс-служба Театра Сатиры

Зрителей ожидает «дьявольская игра, в которой беспощадно схлестнулись ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами, становятся марионетками интриги и наоборот. В этом "королевстве кривых зеркал", в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля в исполнении Максима Аверина».

Премьера станет первой работой объединенного театра. Новый худрук Театра Сатиры Сергей Газаров с большим интересом принял предложение Сергея Землянского поставить пластическую драму «Маскарад». В данной работе впервые собраны воедино артисты двух трупп. Соавторами режиссера в постановке выступили художник-сценограф Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин и художник по свету Александр Сиваев.
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№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:44
здорово, что аверин еще появляется в театре. это замечательно, что помимо склифосовского у него есть и другие роли. читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 08:20
Огооо, Аверин еще где-то играет! Он так резко и быстро пропадал со всех экранов, премий и вообще из светской жизни, что я решила, что он ушел из актерства читать далее>>
Всего сообщений: 2
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