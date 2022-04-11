Максим Аверин и Зоя Бербер сыграют в спектакле по «Маскараду» Михаила Лермонтова

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12 апреля Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств Он основал Школу в 2012 году и был ее бессменным руководителем

5 апреля Премия «Золотая Маска» вручит свои награды в онлайн-формате Трансляция пройдет 20 апреля на платформе Okko и в социальных сетях фестиваля