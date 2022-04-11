Максим Аверин и Зоя Бербер сыграют в спектакле по «Маскараду» Михаила Лермонтова

В Театре Сатиры 21 апреля состоится премьера спектакля Сергея Землянского «Арбенин. Маскарад без слов» по мотивам «Маскарада» Михаила Лермонтова. Как уточняет пресс-служба театра, история будет рассказана с помощью пластики и выразительности актерского тела. Главные роли исполнят Максим Аверин и Зоя Бербер.
фото: пресс-служба Театра Сатиры
Зрителей ожидает «дьявольская игра, в которой беспощадно схлестнулись ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами, становятся марионетками интриги и наоборот. В этом "королевстве кривых зеркал", в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля в исполнении Максима Аверина».
Премьера станет первой работой объединенного театра. Новый худрук Театра Сатиры Сергей Газаров с большим интересом принял предложение Сергея Землянского поставить пластическую драму «Маскарад». В данной работе впервые собраны воедино артисты двух трупп. Соавторами режиссера в постановке выступили художник-сценограф Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин и художник по свету Александр Сиваев.
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