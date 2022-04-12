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Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств

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Новости театра >>
12 апреля 2022
Народного артиста России Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), сообщает журнал «Театр» со ссылкой на Студенческий совет ВШСИ.

Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств
фото: rg.ru

Решение об увольнении принял ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин. Ранее, 24 марта, он подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года.

«Наша Школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», — сказано в заявлении Студсовета ВШСИ.

В Студсовете также отметили, что Анатолий Полянкин не только не согласовал перерыв в обучении с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, но и не озвучил своих дальнейших планов на восстановление "приостановленного" образовательного процесса.

Высшая школа сценических искусств была основана Константином Райкиным в 2012 году.
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№ 2
Princesa_ptichka   13.04.2022 - 08:58
просто так уволить человека? ни за что?))) очень удивительно. вообще кажется, что все это подстроено было. но думаю, что если продолжать бороться, то получится вернуться обратно читать далее>>
№ 1
Brayen O   13.04.2022 - 04:50
Держитесь, ув. Константин Аркадьевич. Судя по Студсовету - правильных ребят воспитали. А "они" всё равно проиграют. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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