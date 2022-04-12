Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств

Народного артиста России Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина), сообщает журнал «Театр» со ссылкой на Студенческий совет ВШСИ.
фото: rg.ru
Решение об увольнении принял ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин. Ранее, 24 марта, он подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года.
«Наша Школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», — сказано в заявлении Студсовета ВШСИ.
В Студсовете также отметили, что Анатолий Полянкин не только не согласовал перерыв в обучении с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, но и не озвучил своих дальнейших планов на восстановление "приостановленного" образовательного процесса.
Высшая школа сценических искусств была основана Константином Райкиным в 2012 году.
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