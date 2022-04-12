Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств

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Максим Аверин и Зоя Бербер сыграют в спектакле по «Маскараду» Михаила Лермонтова

Трансляция пройдет 20 апреля на платформе Okko и в социальных сетях фестиваля

Премия «Золотая Маска» вручит свои награды в онлайн-формате

27 марта

Бен Стиллер станет Джеком Торренсом в театральной адаптации «Сияния» Стивена Кинга

Премьера спектакля в Лондоне намечена на начало 2023 года, затем он переедет на Бродвей