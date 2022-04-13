Евгений Гришковец станет главным героем нового спектакля из цикла Современник «Современника»

Писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец станет главным героем нового спектакля-документа из цикла Современник «Современника». Премьера постановки состоится 5 мая на Основной сцене. Автором идеи и режиссером проекта выступил худрук театра Виктор Рыжаков, сообщает пресс-служба «Современника».
фото: Ира Полярная
«Современник «Современника»: Евгений Гришковец» — это спектакль-документ о литературе, театре, музыке и кино. В нем прозвучат тексты из главных произведений драматурга в исполнении самого автора, а также еще не опубликованные тексты. Помимо этого в постановку войдут кадры из спектаклей и фильмов Евгения Гришковца, редкие фотографии и его любимые музыкальные треки.
«Я всегда делал театр, в котором исторического времени не существует, поэтому всё, что я знаю, всё, что я читал, всё, что я видел на экране — это то, что со мной происходило и происходит. В этом смысле и Сенека, и Джонатан Свифт, и Чехов — мои современники», — рассказал Гришковец.
Формат театра Современник «Современника» — художественное продолжение концепции сезона 2021/2022, которая заключается в формуле «простой день простого человека». Идея пригласить в качестве героя Евгения Гришковца возникла неслучайно: для «Современника» драматург был и остается важной фигурой, объединяющей вокруг себя других художников. Прошлый сезон открылся постановкой пьесы «Собрание сочинений», которую он создал специально для театра. С этого началось сотрудничество-сотворчество «Современника» и писателя.
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