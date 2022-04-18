Не стало театрального режиссера Леонида Хейфеца

В возрасте 87 лет не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР и Республики Южная Осетия, народного артиста РФ, театрального режиссера и педагога Леонида Хейфеца
. Печальную новость сообщает ТАСС
со слов ректора ГИТИСа Григория Заславского
.
«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало», —
цитирует агентство собеседника.
Леонид Ефимович
родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1963-м окончил ГИТИС, за год до этого дебютировал в Рижском ТЮЗе
. Дипломный спектакль «Шоссе на Большую Медведицу» Юлиана Семёнова
ставил в Центральном театре Советской Армии
, здесь же начал свою деятельность. В конце 1960-х покинул ЦАТСА
, работал в провинции. С 1971-го по 1986-й работал в Малом театре
, затем вернулся в ЦАТСА и в 1988-м стал его главным режиссёром. После того, как в 1994-м покинул Театр Армии
, много ставил за границей. С 1998-го — режиссер Московского академического театра имени В.В. Маяковского
.
С именем Хейфеца связана целая страница телевизионных интерпретаций русской классики: «Рудин» Тургенева, «Обрыв
» Гончарова, «Вишнёвый сад
» Чехова и «Доходное место
» Островского. Преподавал в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина и в Театральном институте имени Б.В. Щукина. Последние годы был профессором кафедры режиссуры драмы и художественным руководителем мастерской ГИТИСа (РАТИ).
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