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Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» стал лучшим на премии «Золотая маска»

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Новости театра >>
20 апреля 2022
Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила имена лауреатов. Постановку «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Большого драматического театра им. Товстоногова удостоили награды как лучший спектакль большой формы, а в категории малой формы отметили «Товарища Кислякова» Александринского театра.

Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» стал лучшим на премии «Золотая маска»
фото: «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» / Фото - Стас Левшин

Дмитрий Крымов получил «Золотую маску» как лучший режиссер за спектакль «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция» в «Мастерской Петра Фоменко». В драме премию также вручили драматургу Светлане Петрийчук за работу «Финист Ясный Сокол» проекта «Дочери Сосо».

Постановка «Антигона» в пермском «Театре-Театре» одержала победу в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», а Роман Феодори назван лучшим режиссером за эту работу. «Саломея» и «Чайка», поставленные в Большом театре, признаны лучшей оперной постановкой и балетом соответственно.

Лучшим спектаклем в современном танце стала «Новая земля» Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. За работу балетмейстера/хореографа был отмечен Павел Глухов, поставивший «Плот медузы» в воронежском Камерном театре. Среди кукольных спектаклей награду получил «Ходжа Насреддин» Театра наций.
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