Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» стал лучшим на премии «Золотая маска»

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За лучшую женскую роль в мюзикле наградили Анастасию Стоцкую

Евгений Цыганов и Анна Блинова получили «Золотые маски» как лучшие драматические артисты

Ему было 87 лет

12 апреля

Константина Райкина уволили из Высшей школы сценических искусств

Он основал Школу в 2012 году и был ее бессменным руководителем