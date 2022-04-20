Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» стал лучшим на премии «Золотая маска»

Постановка «Антигона» в пермском «Театре-Театре» одержала победу в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», а Роман Феодори назван лучшим режиссером за эту работу. «Саломея» и «Чайка», поставленные в Большом театре, признаны лучшей оперной постановкой и балетом соответственно.
Лучшим спектаклем в современном танце стала «Новая земля» Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. За работу балетмейстера/хореографа был отмечен Павел Глухов, поставивший «Плот медузы» в воронежском Камерном театре. Среди кукольных спектаклей награду получил «Ходжа Насреддин» Театра наций.
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