Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре»

По задумке Писарева, новая постановка «Кабаре» — не просто мюзикл, а музыкальная драма: без ярких огней, перьев и водевильного флера. Спектакль погружает зрителей в атмосферу последних дней Веймарской республики, когда веселье граничило с истерией, а жители Германии пытались убежать от социальных проблем и жить одним днем на фоне надвигающейся нацистской катастрофы.
«Поставить сегодня мюзикл «Кабаре» — это, безусловно, амбициозный шаг, ты вступаешь в невольное соревнование с великими и легендарными, которых все равно переплюнуть не удастся. Плюс, это первая лицензионная постановка в Москве за всю историю мюзикла «Кабаре». С новой режиссурой, новой сценографией и новой хореографией», — отметил Евгений Писарев.
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций
Режиссер максимально приближает героев к историческому контексту, начиная от костюмов и декораций — немецкого белья и мебели 1920-1930-х годов — до музыкальных номеров, исполненных на немецком языке, который придает песням сходство с зонгами Бертольта Брехта. Художником-сценографом постановки стал один из постоянных соавторов Евгения Писарева, дважды лауреат «Золотой маски» Зиновий Марголин.
Художником по костюмам выступила заслуженный художник РФ Виктория Севрюкова, работавшая в Театре Наций над постановками «Рассказы Шукшина», «Горбачев» и «Мастер и Маргарита». Хореограф «Кабаре» — Дмитрий Масленников, известный по участию в телешоу канала ТНТ «Танцы», а также по работе над мюзиклами «#Джумео» (Let It Show Production), «Винил» (Театр-Театр) и «Еврейское счастье» (Ярославский драмтеатр).
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