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Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре»

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Новости театра >>
23 апреля 2022
Премьерные показы спектакля «Кабаре» в постановке Евгения Писарева состоятся с 12 по 15 мая на основной сцене Театра Наций. В роли певицы Салли Боулз — Александра Урсуляк и победительница телевизионного конкурса «Большой мюзикл» Юлия Чуракова. Роль Клиффорда Брэдшоу исполнит Сергей Кемпо, а конферансье — Денис Суханов и Олег Савцов, сообщает пресс-служба театра.

Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре»
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций

По задумке Писарева, новая постановка «Кабаре» — не просто мюзикл, а музыкальная драма: без ярких огней, перьев и водевильного флера. Спектакль погружает зрителей в атмосферу последних дней Веймарской республики, когда веселье граничило с истерией, а жители Германии пытались убежать от социальных проблем и жить одним днем на фоне надвигающейся нацистской катастрофы.

«Поставить сегодня мюзикл «Кабаре» — это, безусловно, амбициозный шаг, ты вступаешь в невольное соревнование с великими и легендарными, которых все равно переплюнуть не удастся. Плюс, это первая лицензионная постановка в Москве за всю историю мюзикла «Кабаре». С новой режиссурой, новой сценографией и новой хореографией», — отметил Евгений Писарев.

Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре»
фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций

Режиссер максимально приближает героев к историческому контексту, начиная от костюмов и декораций — немецкого белья и мебели 1920-1930-х годов — до музыкальных номеров, исполненных на немецком языке, который придает песням сходство с зонгами Бертольта Брехта. Художником-сценографом постановки стал один из постоянных соавторов Евгения Писарева, дважды лауреат «Золотой маски» Зиновий Марголин.

Художником по костюмам выступила заслуженный художник РФ Виктория Севрюкова, работавшая в Театре Наций над постановками «Рассказы Шукшина», «Горбачев» и «Мастер и Маргарита». Хореограф «Кабаре» — Дмитрий Масленников, известный по участию в телешоу канала ТНТ «Танцы», а также по работе над мюзиклами «#Джумео» (Let It Show Production), «Винил» (Театр-Театр) и «Еврейское счастье» (Ярославский драмтеатр).
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Бертольт БрехтСергей КемпоЕвгений ПисаревОлег СавцовДенис СухановАлександра Урсуляк
театры
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Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре» фотографии
Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре» фотографии
Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре» фотографии
Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре» фотографии
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