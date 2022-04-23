Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре»

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За лучшую женскую роль в мюзикле наградили Анастасию Стоцкую

Евгений Цыганов и Анна Блинова получили «Золотые маски» как лучшие драматические артисты

Дмитрий Крымов получил режиссерскую награду за постановку «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция»

Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» стал лучшим на премии «Золотая маска»

18 апреля

Не стало театрального режиссера Леонида Хейфеца

Ему было 87 лет