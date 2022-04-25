Тимофей Кулябин расстался с постом главного режиссера новосибирского театра «Красный факел»

Тимофей Кулябин, получивший известность благодаря скандальной постановке «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета
, расстался с постом главного режиссера «Красного факела
», где проработал 15 лет. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу театра.
«Информацию подтверждаем. Тимофей Александрович действительно покинул пост главного режиссера театра "Красный факел" по собственному желанию», —
цитирует агентство собеседницу.
Сотрудничество Кулябина с новосибирским театром «Красный факел
» началось в 2007 году, а в 2015-м он занял должность главного режиссера.
Тимофей Кулябин является одним из самых востребованных молодых режиссеров России и Европы. Поставил 30 спектаклей. Помимо «Красного факела», сотрудничал с Театром Наций
и Большим театром
, его постановки также шли в Цюрихе и Мюнхене. Лауреат нескольких «Золотых масок» и многих международных фестивалей. Скандальную известность режиссеру принес поставленный в 2014-м «Тангейзер», чье действие было перенесено в наши дни. Из-за того, что Иисус Христос стал героем эротического фильма, снимаемого рыцарем Тангейзером, прокуратура возбудила дело против директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича и Кулябина, но суд не обнаружил состава преступления. В настоящий момент режиссер работает в рижском театре «Дайлес
» над спектаклем «В одиночестве хлопковых полей» с участием Джона Малковичем
и Ингеборгой Дапкунайте
.
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