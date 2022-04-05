Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премия «Золотая Маска» вручит свои награды в онлайн-формате

5 апреля
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2022
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
5 апреля 2022
Церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» пройдет 20 апреля онлайн — на платформе Okko и в социальных сетях фестиваля. Об изменении формата сообщается на сайте премии.

Премия «Золотая Маска» вручит свои награды в онлайн-формате
фото: Дмитрий Дубинский

«Как многие помнят, у нас уже был опыт проведения Церемонии онлайн в 2020 году. Уверены, что объявление лауреатов в прямом эфире, непосредственное обращение и связь с участниками Фестиваля и номинантами Премии сохранят принципиально важные свойства этого события – объединение людей театра, взаимное внимание и поддержку», — сказано в сообщении.

В этом году на звание лучшего драматического спектакля большой формы претендуют «Братья Карамазовы» МДТ, «Горбачёв» Театра Наций, «Сын» РАМТа, «Утиная охота» Театра Ленсовета, «Дело» и «Тайм-аут» театра «Красный факел», «Иваново детство» Казанского ТЮЗа, «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция» «Мастерской Петра Фоменко», «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» БДТ, «Циолковский» Ярославского драмтеатра и «Школа жен» Театра имени Маяковского.

За главные актерские награды поборются Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Полина Диндиенко, Елена Кайзер, Евгений Цыганов, Сергей Дрейден и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Золотая маска

анонс

Скорбим

Александра Яковлева
1 апреля ушла из жизни актриса Александра Яковлева.
Полина Шкуратова
1 апреля ушла из жизни актриса Полина Шкуратова.
Любовь Денисова
1 апреля ушла из жизни актриса Любовь Денисова.

День рождения >>

Валерия Арланова
Наталья Бардо
Эвелина Блёданс
Олег Бойко
Владимир Данай
Наталья Кустинская
Никита Морозов
Дмитрий Титов
Алдабек Шалбаев
Лили Джеймс
Бетт Дэвис
Эльжбета Кемпиньская
Предраг 'Мики' Манойлович
Грегори Пек
Спенсер Трейси
Хейли Этвелл
все родившиеся 5 апреля >>

Афиша кино >>

Тарас Бульба
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, Украина, 2009
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Бабушка
мистика, фильм ужасов
Испания, Франция, 2021
Гарри Хафт: Последний бой
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Канада, Венгрия, США, 2021
Скрежет
фильм ужасов
Финляндия, Швеция, 2022
Всё, везде и сразу
фантастическая экшн-комедия
США, 2022
Мальчик-дельфин
комедия, приключения, фэнтези
Германия, Россия, Турция, 2022
Призрак монахини из Борли
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен