Премия «Золотая Маска» вручит свои награды в онлайн-формате

Церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» пройдет 20 апреля онлайн — на платформе Okko и в социальных сетях фестиваля. Об изменении формата сообщается на сайте премии.
фото: Дмитрий Дубинский
«Как многие помнят, у нас уже был опыт проведения Церемонии онлайн в 2020 году. Уверены, что объявление лауреатов в прямом эфире, непосредственное обращение и связь с участниками Фестиваля и номинантами Премии сохранят принципиально важные свойства этого события – объединение людей театра, взаимное внимание и поддержку», — сказано в сообщении.
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