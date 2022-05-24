Ольга Остроумова, Николай Коляда и Алексей Федорченко оценят спектакли малых городов России

Фестиваль малых городов России, организованный Театром Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные Инициативы», пройдет с 29 мая по 5 июня в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Спектаки конкурсной программы/пресс-служба фестиваля
На фестиваль съедутся 16 творческих коллективов из разных регионов России: республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия и Саха (Якутия); Пермского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев; Свердловской, Кемеровской, Самарской и Волгоградской областей. На смотре покажут восемь спектаклей большой формы и восемь – малой. Из них три постановки – «Колбаса / Фрагменты» Сарапульского драматического театра, «Мюзик-Холл» Волжского Молодежного театра «ВДТ» и «Космос» Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина – появились в результате творческих лабораторий Театра Наций, реализованных в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», творческого проекта «Мероприятия по поддержке театров малых городов».
«Творчество региональных театров – неотъемлемая часть российского театрального ландшафта. Их спектакли любят зрители, отмечают эксперты престижных фестивалей и премий. Неудивительно, что художники в провинции не просто достойно конкурируют с ведущими столичными мастерами, но и сами давно стали законодателями театральных процессов. Режиссеры и актеры правдиво, чутко, увлекательно работают с историческим материалом и принимают вызов настоящего времени», – говорит художественный руководитель Театра Наций, народный артист РФ Евгений Миронов.
В жюри фестиваля во главе с режиссером Николаем Колядой входят актриса Ольга Остроумова, режиссер Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович и ведущие театральные критики. Им предстоит определить победителей в номинациях: Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», приз «Надежда». Лауреаты в большой и малой формах по традиции будут представлять свои работы в Москве, на сцене Театра Наций.
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