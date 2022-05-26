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Авторы сериала «Балет» работают над постановкой в музыкальном театре Станиславского

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Новости театра >>
26 мая 2022
Хореограф Владимир Варнава, режиссер Евгенией Сангаджиев и композитор Алексей Наджаров работают над танцевальным спектаклем «О природе», который родился во время съемок сериала «Балет». Премьера постановки состоится на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 6, 7 и 8 июля, сообщает пресс-служба «Студии Видеопрокат», работающей над сериалом.

Авторы сериала «Балет» работают над постановкой в музыкальном театре Станиславского
фото: Евгений Сангаджиев на съемках сериала "Балет"/"Студия Видеопрокат"

«Мы начали сотрудничество с МАМТ год назад, когда приступили к разработке сериала «Балет». Его главная героиня работает над созданием постановки, которую зритель увидит в финале. В ходе съемок возникла идея расширить наш киноспектакль и перенести его в репертуар театра, сохранив команду, которая ставит балет для экрана: это режиссер Евгений Сангаджиев и хореограф Владимир Варнава», – рассказывают продюсеры сериала Алексей Киселев, Сергей Бондарчук и Анастасия Корецкая.

Режиссер Евгений Сангаджиев называет «О природе» спектаклем-путешествием и рассказом о поиске свободы, цикличности времени и надежде.

«Цикличность – это движущий принцип мироустройства. «Жизнь-смерть-жизнь» – через эту нехитрую идею, уподобляясь древнему человеку, я пытаюсь объяснить природу вещей и отразить ее в танце. Циклы не замыкаются, они образуют спираль, каждый новый виток которой уникален. Так получается бесконечное хореографическое рондо», – в свою очередь подчеркивает хореограф Владимир Варнава.

Действие сериала «Балет» разворачивается в наши дни. Театры по всему миру переживают не лучшие времена: пандемия больше чем на год остановила жизнь ведущих балетных площадок. Москва, первой оправившаяся от самых жестких ограничений, дает уникальную возможность вернуться к работе. И вот на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре ей отлично знакомо: бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель, бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда. Главные роли исполняют Ингеборга Дапкунайте, Маруся Фомина и Федор Бондарчук. Премьера сериала запланирована на 2022 год.
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