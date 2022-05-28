Алена Бабенко и Светлана Иванова представят «Житие FM» в «Современнике»

Пьеса «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или жаркое ковидное лето» рассказывает о трех поколениях одной семьи. Алевтина Павловна (Бабенко), еще молодая, величественно красивая женщина, посвятившая всю свою жизнь академической карьере. Ее дочь Маша (Иванова/ Коршунова), вырвавшаяся из родного города и отчаянно стремящаяся обрести свое место в негостеприимной Москве. И, наконец, Машина дочь Даша (Феофанова) — обыкновенный подросток, вспыхнувшая первая любовь, попытки понять свою роль в этом мире и, как водится, неукротимый дух противоречия. Все они, разделенные годами, обстоятельствами, разным опытом, никак не могут найти контакт, услышать друг друга, осознать, что на деле у них одна и та же судьба.
Каждая из героинь существует в кругу своей собственной боли, которую, конечно, мнит уникальной. Они ищут спасения, утешения и тепла, каждая по-своему: Маша в онлайн-чате, где дети обсуждают своих токсичных родителей, Даша в бездонном пространстве соцсетей, а Алевтина Павловна в единственном друге — 17-летнем дворовом псе по кличке Федор Михайлович (Вдовин).
«Житие FM» — это первое соприкосновение «Современника» с творчеством Ярославы Пулинович, одной из наиболее ярких и неординарных представительниц современной драматургии. Режиссером спектакля выступила Галина Зальцман.
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