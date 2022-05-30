Фёдор Лавров сыграет главную роль в «Дяде Жорже» Сергея Газарова

В Театре сатиры 9 июня состоится премьера спектакля Сергея Газарова «Дядя Жорж», основанного на чеховских пьесах «Леший» и «Дядя Ваня». Согласно пресс-службе театра, главного героя Войницкого сыграет Фёдор Лавров, который недавно вошел в труппу Сатиры.
фото: пресс-служба Театра сатиры
Произведения, созданные Антоном Павловичем Чеховым в разное время, представляют собой интерпретации одного сюжета. Совпадает даже фамилия главного героя – Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в «Лешем», Иван в «Дяде Ване». Театральным зрителям поведают о человеке, в котором каждый легко сможет увидеть себя. Это смешная, острая, порой сатирическая комедия о сегодняшнем культе – безграничной любви человека к самому себе.
Художественный руководитель театра Сергей Газаров определил жанр своей новой постановки как комедию со «сценами из деревенской жизни». Он сам выступил автором сценической версии, содержащей исключительно чеховский текст.
фото: пресс-служба Театра сатиры
«Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду», — говорит Газаров.
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