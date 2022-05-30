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Фёдор Лавров сыграет главную роль в «Дяде Жорже» Сергея Газарова

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Новости театра >>
30 мая 2022
В Театре сатиры 9 июня состоится премьера спектакля Сергея Газарова «Дядя Жорж», основанного на чеховских пьесах «Леший» и «Дядя Ваня». Согласно пресс-службе театра, главного героя Войницкого сыграет Фёдор Лавров, который недавно вошел в труппу Сатиры.

Фёдор Лавров сыграет главную роль в «Дяде Жорже» Сергея Газарова
фото: пресс-служба Театра сатиры

Произведения, созданные Антоном Павловичем Чеховым в разное время, представляют собой интерпретации одного сюжета. Совпадает даже фамилия главного героя – Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в «Лешем», Иван в «Дяде Ване». Театральным зрителям поведают о человеке, в котором каждый легко сможет увидеть себя. Это смешная, острая, порой сатирическая комедия о сегодняшнем культе – безграничной любви человека к самому себе.

Художественный руководитель театра Сергей Газаров определил жанр своей новой постановки как комедию со «сценами из деревенской жизни». Он сам выступил автором сценической версии, содержащей исключительно чеховский текст.

Фёдор Лавров сыграет главную роль в «Дяде Жорже» Сергея Газарова
фото: пресс-служба Театра сатиры

«Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду», — говорит Газаров.

Над спектаклем работает художник Александр Боровский, музыку написал композитор Алексей Айги, а костюмами занимается Мария Боровская. Помимо Фёдора Лаврова, в постановке заняты Александра Мареева, Сергей Климов, Юрий Васильев, Сергей Серов, Юрий Нифонтов, Нина Корниенко и Сергей Шнырёв.
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