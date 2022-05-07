Римас Туминас расстался с Вахтанговским театром

«С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова... Театр Вахтангова продолжит свою деятельность в обычном режиме. Все творческие и художественные проекты, запланированные на 101-й сезон, будут выполнены», — говорится в сообщении.
Режиссер, числившийся в Вахтанговском свободным художником с 9 февраля, с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве. Обязанности руководителя перешли к директору театра Кириллу Кроку.
Театр имени Евгения Вахтангова Туминас возглавил в 2007-м. Здесь им были поставлены спектакли «Дядя Ваня», «Записки сумасшедшего», «Маскарад» и «Евгений Онегин» по произведениям русских классиков, «Ветер шумит в тополях» современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, «Царь Эдип» Софокла, «Дневник Анны Франк» и другие.
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