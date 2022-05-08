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Ольга Лапшина отмечает юбилей

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Новости театра >>
8 мая 2022
Популярная российская актриса театра и кино Ольга Лапшина отмечает юбилей.

Ольга Лапшина отмечает юбилей
фото: teatrtogo.ru

Ольга Георгиевна родилась 8 мая 1962 года в Москве. Окончила Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), где училась в мастерской Галины Волчек и Игоря Кваши. Занята в спектаклях ЦДР, Электротеатра «Станиславский», «Современника», МХТ имени Чехова и Театра Наций. Сотрудничает с известными театральными режиссерами Владимиром Мирзоевым («Тот этот свет», «Голуби», «Укрощение строптивой», «Двенадцатая ночь», «Семеро святых из деревни Брюхо»), Ольгой Субботиной («Ощущение бороды»), Владимиром Панковым («Красной ниткой»), Георгом Жено («Сексуальные неврозы наших родителей»), Владимиром Скворцовым («Скользящая Луче»), Маратом Гацаловым («Не верю», «Хлам») и Кириллом Серебренниковым («Голая пионерка», «Figaro. События одного дня»). Актрису также приглашали в свои постановки ныне покойные Михаил Угаров («Обломoff», «Трансфер») и Владимир Агеев («Пленные духи»).

В кино дебютировала в 1993-м, сыграв в картинах «Витька Шушера и автомобиль» и «Сикимоку». На счету актрисы более 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Богиня: Как я полюбила», «Дети Арбата», «Изгнание», «Все умрут, а я останусь», «Иван Грозный», «Чудо», «На ощупь», «Елена», «Жила-была одна баба», «Борис Годунов», «Жить», «Мой парень — Ангел», «Переводчик», «Долгий путь домой», «Класс коррекции», «Левиафан», «Обнимая небо», «Соблазн», «Молодая гвардия», «Мосгаз. Дело № 3: Паук», «Её звали Муму», «Бывшие», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Отчий берег», «Хождение по мукам», «А. Л. Ж. И. Р.», «Дипломат», «Душегубы», «Колл-центр», «Хороший человек», «Конференция», «Человек из Подольска», «Везёт», «Оторви и выбрось», «Коса», «Мария. Спасти Москву», «Обоюдное согласие» и «Казнь».

Читать О Казанцеве и его труппе

Мать актрисы Марии Лапшиной и супруга музыканта Сергея Старостина. Лауреатка нескольких престижных наград, включая приз «Новой драмы», премию «Чайка» и статуэтки фестивалей «Созвездие» и «Текстура».
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Ольга Лапшина отмечает юбилей фотографии
Ольга Лапшина отмечает юбилей фотографии
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