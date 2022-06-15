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Деконструкция «Волк с Уолл-стрит»
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Сати Спивакова перевоплотилась в Марию Каллас

15 июня
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Новости театра >>
15 июня 2022

Премьерные показы спектакля «Канарейка» с Сати Спиваковой в роли Марии Каллас состоятся 20 и 21 июня на малой сцене Театра Наций, сообщают организаторы.

Сати Спивакова перевоплотилась в Марию Каллас
фото: Павел Харатьян для журнала VOGUE Россия

В основу спектакля положена биография оперной дивы Марии Каллас и одноименная пьеса журналиста и сценариста Марии Варденга, рассказывающая о трех последних днях жизни великой певицы. Каллас предстает в спектакле подавленной женщиной, утратившей все: мировую славу, голос, главную любовь своей жизни — миллиардера Аристотеля Онассиса. Мир Каллас сузился до четырех человек: двух домработниц, водителя и личного психиатра. Именно с ними, людьми, далекими от музыки, теряющая рассудок певица проводит кастинг на новую постановку «Макбет».

«Спектакль «Канарейка» — это размышления на тему того, как артист теряет свой дар. Будучи крайне талантливой, Мария Каллас отказалась от своей карьеры из-за любви. И в этом есть ее беда, ее отношения со Всевышним. В финале я решил ввести пятерых персонажей: журналистку и подругу Эльзу Максвелл, брата и сестру Каллас, ее первого мужа Джованни Баттисту Менегини и последнего секретаря Аристотеля Онассиса — Кики Мутсатоса. Из уст этих людей мы узнаем шокирующую правду о Марии Каллас, которая позволит нам принять ее как живого человека, а не бронзовый монумент. Это будет драматическая история певицы, и ни в коем случае не бенефис», — отметил режиссер спектакля Дмитрий Сердюк.

Художником-сценографом и художником по костюмам спектакля «Канарейка» стал заслуженный художник РФ Александр Боровский. Он придумал декорацию из смарт-зеркал, которая символизирует внутренний мир певицы в зазеркалье. Кроме того, на сцену будет вылетать живая птица — символ надвигающейся смерти и одновременно бессмертия. Также Боровский воссоздал сценические костюмы Марии Каллас для оперных постановок «Сомнамбула», «Тоска» и «Макбет».
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