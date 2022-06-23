Прямую трансляцию спектакля Миндаугаса Карбаускиса «Школа жен» покажут 26 июня

Программу «Золотая маска в кино» 26 июня в 18.00 продолжит в московских кинотеатрах прямая трансляция спектакля «Школа жен» театра имени Маяковского в постановке Миндаугаса Карбаускиса. В этот же день спектакль покажут в кинотеатрах проекта TheatreHD в 60 городах. Программа организована фестивалем «Золотая маска» и TheatreHD, уточняет пресс-служба мероприятия.
Сюжет мольеровской комедии навеян личными обстоятельствами из жизни драматурга — и от того звучит и смешно, и трагично. Получивший дворянский титул Арнольф (бенефис Лобоцкого) желает жениться на своей юной воспитаннице Агнесе, которую буквально вырастил себе в жены. Но… «пришла пора, она влюбилась». И совсем не в опекуна. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что юный соперник Арнольфа, не догадываясь о том, с кем имеет дело, считает его своим единственным союзником и доверенным лицом.
фото: пресс-служба проекта TheatreHD
Постановка номинирована на «Золотую маску» в категориях «Лучший спектакль в драме. Большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа художника в драматическом театре» и «Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре».
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