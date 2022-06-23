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Прямую трансляцию спектакля Миндаугаса Карбаускиса «Школа жен» покажут 26 июня

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Новости театра >>
23 июня 2022
Программу «Золотая маска в кино» 26 июня в 18.00 продолжит в московских кинотеатрах прямая трансляция спектакля «Школа жен» театра имени Маяковского в постановке Миндаугаса Карбаускиса. В этот же день спектакль покажут в кинотеатрах проекта TheatreHD в 60 городах. Программа организована фестивалем «Золотая маска» и TheatreHD, уточняет пресс-служба мероприятия.



400 лет Мольера театр имени Маяковского отметил премьерой — пьесу в новом переводе Дмитрия Быкова выпустили в свет в 2021 году. Созданный писателем текст не только делает доступной нам поэтическую лексику XVII века, но и раскрывает всю глубину психологии мольеровских персонажей, скрытую за внешней простотой сюжета и бравурным юмором. В спектакле заняты Анатолий Лобоцкий, Наталья Палагушкина, Роман Фомин, Ольга Ергина, Евгений Матвеев, Константин Константинов, Станислав Кардашев и Евгений Довженко.

Сюжет мольеровской комедии навеян личными обстоятельствами из жизни драматурга — и от того звучит и смешно, и трагично. Получивший дворянский титул Арнольф (бенефис Лобоцкого) желает жениться на своей юной воспитаннице Агнесе, которую буквально вырастил себе в жены. Но… «пришла пора, она влюбилась». И совсем не в опекуна. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что юный соперник Арнольфа, не догадываясь о том, с кем имеет дело, считает его своим единственным союзником и доверенным лицом.

Прямую трансляцию спектакля Миндаугаса Карбаускиса «Школа жен» покажут 26 июня
фото: пресс-служба проекта TheatreHD

Постановка номинирована на «Золотую маску» в категориях «Лучший спектакль в драме. Большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа художника в драматическом театре» и «Лучшая работа художника по костюмам в драматическом театре».
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Театр им. Вл. Маяковского

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Прямую трансляцию спектакля Миндаугаса Карбаускиса «Школа жен» покажут 26 июня фотографии
Прямую трансляцию спектакля Миндаугаса Карбаускиса «Школа жен» покажут 26 июня фотографии
Прямую трансляцию спектакля Миндаугаса Карбаускиса «Школа жен» покажут 26 июня фотографии
Прямую трансляцию спектакля Миндаугаса Карбаускиса «Школа жен» покажут 26 июня фотографии
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