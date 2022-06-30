Без «Гоголь-центра»: масштабные перестановки в столичных театрах

Театр имени Гоголя
возглавит в качестве художественного руководителя сын знаменитого советского актера Юрия Яковлева
, режиссер театра и кино Антон Яковлев
. Директором назначен Александр Бочарников, который ранее возглавлял Новосибирскую государственную филармонию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы
со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры города Москвы.
В августе 2012 года Кирилл Серебренников
на базе Московского драматического театра имени Гоголя создал «Гоголь-центр». В феврале 2021-го стало известно, что Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с художественным руководителем театра. Место Серебренникова занял Алексей Агранович
— его контракт истек 4 июля.
«Да. "Гоголь-центр" закрыт. Все. Последним спектаклем будет спектакль "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского», —
прокомментировал Кирилл Серебренников в своем телеграм-канале
.
Помимо театра имени Гоголя, кадровые изменения произойдут в еще двух столичных театрах. Худруком «Школы современной пьесы
» станет небезызвестный Дмитрий Астрахан
. А «Современником
» после ухода Виктора Рыжакова
будет руководить худсовет. При этом на должность его директора утвердили Юрия Кравца
, бывшего первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова
.
Также стало известно, что коллектив театра «Балет Москва» объединится с «Новой оперой
», а театр «Новый балет» станет частью музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
.
Как уточняют в Департаменте культуры, «новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежними руководителями учреждений».
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