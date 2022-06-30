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Без «Гоголь-центра»: масштабные перестановки в столичных театрах

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Новости театра >>
30 июня 2022
Театр имени Гоголя возглавит в качестве художественного руководителя сын знаменитого советского актера Юрия Яковлева, режиссер театра и кино Антон Яковлев. Директором назначен Александр Бочарников, который ранее возглавлял Новосибирскую государственную филармонию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры города Москвы.

Антон Яковлев
фото: mxat.ru

В августе 2012 года Кирилл Серебренников на базе Московского драматического театра имени Гоголя создал «Гоголь-центр». В феврале 2021-го стало известно, что Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с художественным руководителем театра. Место Серебренникова занял Алексей Агранович — его контракт истек 4 июля.

«Да. "Гоголь-центр" закрыт. Все. Последним спектаклем будет спектакль "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского», — прокомментировал Кирилл Серебренников в своем телеграм-канале.

Кирилл Серебренников
фото: newizv.ru

Помимо театра имени Гоголя, кадровые изменения произойдут в еще двух столичных театрах. Худруком «Школы современной пьесы» станет небезызвестный Дмитрий Астрахан. А «Современником» после ухода Виктора Рыжакова будет руководить худсовет. При этом на должность его директора утвердили Юрия Кравца, бывшего первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова.

Также стало известно, что коллектив театра «Балет Москва» объединится с «Новой оперой», а театр «Новый балет» станет частью музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Как уточняют в Департаменте культуры, «новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежними руководителями учреждений».
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№ 1
Игорь Федотов8   30.06.2022 - 13:15
Ага прям так взяли и поверили, что везде по истекали контракты. Попахивает другим. Хотя с каждым месяцем все меньше будет до театров и кино, скорее другие перемены начнутся. Веселье впереди. читать далее>>
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персоны
Алексей АграновичДмитрий АстраханЮрий КравецВиктор РыжаковКирилл СеребренниковАнтон ЯковлевЮрий Яковлев
театры
"Современник""Школа современной пьесы"Гоголь-центрМузыкальный театр Станиславского и Немировича-ДанченкоМХТ им. А.ЧеховаТеатр Новая Опера

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