Не стало грузинского театрального режиссера Темура Чхеидзе

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Фёдор Лавров сыграет главную роль в «Дяде Жорже» Сергея Газарова

Премьера спектакля по пьесе Ярославы Пулинович состоится 10 июня

Алена Бабенко и Светлана Иванова представят «Житие FM» в «Современнике»

Одноактный спектакль «О природе» расскажет о поиске свободы

Авторы сериала «Балет» работают над постановкой в музыкальном театре Станиславского

24 мая

Ольга Остроумова, Николай Коляда и Алексей Федорченко оценят спектакли малых городов России

Фестиваль пройдет с 29 мая по 5 июня в Нижнем Тагиле