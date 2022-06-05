Не стало грузинского театрального режиссера Темура Чхеидзе

Не стало народного артиста Грузинской ССР и РФ, режиссера, театрального деятеля и актера Темура Чхеидзе
. Ему было 78 лет, уточняет пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
«Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выражает глубокую скорбь в связи с кончиной великого грузинского режиссера Темура Чхеидзе. Темур Чхеидзе в течение долгих лет был занят успешной режиссерской деятельностью не в одном известном театре Грузии и за ее пределами», —
цитирует ТАСС
ведомство.
Темур Нодарович
родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Учился у мастеров грузинского театра Дмитрия Алексидзе
и Михаила Туманишвили
. Работал в драматическом театре города Зугдиди
и в театре имени Шота Руставели
. Был режиссером Тбилисского ТЮЗа
и главным режиссером театра имени Котэ Марджанишвили
. Читал лекции в Театральном институте Грузии и 12 лет являлся художественным руководителем Телецентра Грузии. С 1992-го работал в Санкт-Петербургском БДТ
, в 2004-м стал его главным режиссером, а спустя три года сменил Кирилла Лаврова
на посту художественного руководителя театра. Ставил спектакли в Мариинке
. В Большом театре
поставил оперу «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича
. Осуществил постановки опер русских композиторов за рубежом: «Игрока» Сергея Прокофьева
в Ла Скала и в Метрополитен-опере, «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова в оперных театрах Франции в Париже и Бордо. За свою жизнь поставил до 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей.
С 1976-го по 1989-й снимался в кино. Сыграл главную роль в картине Резо Чхеидзе
«Твой сын, Земля
». В 1982-м по собственному сценарию снял телефильм «Кукарача
». Лауреат Ордена Почета, грузинского президентского ордена «Сияние» и Ленинской премии.
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