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Не стало грузинского театрального режиссера Темура Чхеидзе

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Новости театра >>
5 июня 2022
Не стало народного артиста Грузинской ССР и РФ, режиссера, театрального деятеля и актера Темура Чхеидзе. Ему было 78 лет, уточняет пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.

«Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выражает глубокую скорбь в связи с кончиной великого грузинского режиссера Темура Чхеидзе. Темур Чхеидзе в течение долгих лет был занят успешной режиссерской деятельностью не в одном известном театре Грузии и за ее пределами», — цитирует ТАСС ведомство.


Темур Нодарович родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Учился у мастеров грузинского театра Дмитрия Алексидзе и Михаила Туманишвили. Работал в драматическом театре города Зугдиди и в театре имени Шота Руставели. Был режиссером Тбилисского ТЮЗа и главным режиссером театра имени Котэ Марджанишвили. Читал лекции в Театральном институте Грузии и 12 лет являлся художественным руководителем Телецентра Грузии. С 1992-го работал в Санкт-Петербургском БДТ, в 2004-м стал его главным режиссером, а спустя три года сменил Кирилла Лаврова на посту художественного руководителя театра. Ставил спектакли в Мариинке. В Большом театре поставил оперу «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича. Осуществил постановки опер русских композиторов за рубежом: «Игрока» Сергея Прокофьева в Ла Скала и в Метрополитен-опере, «Царскую невесту» Николая Римского-Корсакова в оперных театрах Франции в Париже и Бордо. За свою жизнь поставил до 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей.

С 1976-го по 1989-й снимался в кино. Сыграл главную роль в картине Резо Чхеидзе «Твой сын, Земля». В 1982-м по собственному сценарию снял телефильм «Кукарача». Лауреат Ордена Почета, грузинского президентского ордена «Сияние» и Ленинской премии.
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Темур Чхеидзе
5 июня ушёл из жизни режиссёр Темур Чхеидзе.

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