Умер британский театральный режиссер Питер Брук

Не стало известного британского театрального режиссера Питера Брука. Он скончался 2 июля в Париже в возрасте 97 лет, сообщает французская газета Le Monde.
фото: ledevoir.com
Питер Брук родился 21 марта 1925 года в Лондоне и с детства увлекся театром и кинематографом. На большой сцене в качестве театрального режиссера он дебютировал в 1943-м, поставив в лондонском театре «Факел» пьесу Кристофера Марло «Доктор Фауст». Двумя годами позже Брук окончил лингвистический факультет Оксфордского университета. Его следующий спектакль — по пьесе Жана Кокто «Адская машина» — заинтересовал известного в то время театрального режиссера Бэрри Джексона. По его предложению Питер Брук в Бирмингемском репертуарном театре осуществил постановку пьесы Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек», считавшуюся одной из самых сложных для воплощения на сцене. Впоследствии Брук сотрудничал с труппами многих театров, ставил спектакли за границей, в том числе в России.
Брук известен нестандартным подходом к режиссуре. Так, уже в 1947 году в шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» он незадолго до премьеры удалил со сцены большую часть декораций, в связи с чем постановка вызвала споры среди критиков. Режиссер никогда не следовал какой-либо теории — он сочетал приемы и методы, разработанные многими деятелями культуры и искусства, и обогащал их собственными находками. В 1970-м постановщик основал в Париже Международный центр театральных исследований. Набрав интернациональную труппу, Брук стремился возродить и соединить традиции европейских и восточных народных театров. С 1974 года он проживал во Франции.
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