Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Умер британский театральный режиссер Питер Брук

3 июля
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2022
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2022
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2022
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2022
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
3 июля 2022
Не стало известного британского театрального режиссера Питера Брука. Он скончался 2 июля в Париже в возрасте 97 лет, сообщает французская газета Le Monde.

Умер британский театральный режиссер Питер Брук
фото: ledevoir.com

Питер Брук родился 21 марта 1925 года в Лондоне и с детства увлекся театром и кинематографом. На большой сцене в качестве театрального режиссера он дебютировал в 1943-м, поставив в лондонском театре «Факел» пьесу Кристофера Марло «Доктор Фауст». Двумя годами позже Брук окончил лингвистический факультет Оксфордского университета. Его следующий спектакль — по пьесе Жана Кокто «Адская машина» — заинтересовал известного в то время театрального режиссера Бэрри Джексона. По его предложению Питер Брук в Бирмингемском репертуарном театре осуществил постановку пьесы Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек», считавшуюся одной из самых сложных для воплощения на сцене. Впоследствии Брук сотрудничал с труппами многих театров, ставил спектакли за границей, в том числе в России.

Брук известен нестандартным подходом к режиссуре. Так, уже в 1947 году в шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» он незадолго до премьеры удалил со сцены большую часть декораций, в связи с чем постановка вызвала споры среди критиков. Режиссер никогда не следовал какой-либо теории — он сочетал приемы и методы, разработанные многими деятелями культуры и искусства, и обогащал их собственными находками. В 1970-м постановщик основал в Париже Международный центр театральных исследований. Набрав интернациональную труппу, Брук стремился возродить и соединить традиции европейских и восточных народных театров. С 1974 года он проживал во Франции.

В качестве кинорежиссера Питер Брук снял 14 фильмов, в числе которых «Марат/Сад», «Повелитель мух», «7 дней. 7 ночей», «Махабхарата», «Король Лир».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Питер БрукЖан Кокто
фильмы
7 дней - 7 ночейКороль ЛирМахабхаратаПовелитель мух

анонс

Скорбим

Леонид Шварцман
2 июля ушёл из жизни художник-мультипликатор Леонид Шварцман.
Лариса Леонова
30 июня ушла из жизни актриса Лариса Леонова.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Анастасия Тюнина
Дмитрий Ячевский
Гедеон Буркхард
Том Круз
Фолько Лулли
Ян Махульский
Эдди Митчелл
Хантер Тайло
Сандра Чеккарелли
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Булки
комедия
Россия, 2022
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
Обряд
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Первая любовь
мелодрама
США, 2022
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен