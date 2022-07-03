Умер британский театральный режиссер Питер Брук

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Без «Гоголь-центра»: масштабные перестановки в столичных театрах

Премьера спектакля «Канарейка» состоится 20 июня в Театре Наций

Сати Спивакова перевоплотилась в Марию Каллас

5 июня

Не стало грузинского театрального режиссера Темура Чхеидзе

Ему было 78 лет