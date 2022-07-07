Константин Богомолов поставит спектакли «А зори здесь тихие» и «Летят журавли»

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов представит в театральном сезоне 2022/23 четыре премьеры – «Вы чье, старичье?», «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Алиса в ч/б». Творческими планами команда театра поделилась на пресс-конференции в ТАСС.
Директор театра Елена Мироненко озвучила планируемую гастрольную деятельность на ближайшее время: с 16 по 24 августа 2022 года в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра можно будет увидеть сразу 4 премьеры сезона – спектакли Константина Богомолова «Таня» и «Гамлет in Moscow», два спектакля по Чехову – «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова и «Вишневый сад» молодого режиссера Микиты Ильинчика. Также она отметила, что летом театр продолжит свою деятельность и с 9 июля запустит цикл экскурсий по историческому зданию. Участники экскурсий смогут узнать историю здания, его секреты и легенды, заглянуть за кулисы и побывать в гримерных. Гидами выступят молодые артисты труппы.
фото: Пресс-служба Театра на Бронной
За этот сезон театр уже совершил 5 гастрольных поездок по России и за ее пределы:спектакль «Женщина-змея» был показан в Белгородской, Курской и Оренбургской областях, в Омске и Новосибирске были показаны «Благоволительницы» и «Бесы Достоевского», на зарубежные гастроли в Казахстан отправился «Бэтмен против Брежнева».
За последние несколько лет произошли существенные изменения в кадровом составе: как и в административной части, так и художественной. Возник видеоцех, обновились свето- и звукоцеха, к труппе театра присоединилось 12 актеров в 2021 году и 9 артистов в 2022-м. Это стало возможным благодаря переводу артистов на срочные трудовые договоры. На срочных контрактах сейчас находится более 60% творческого состава. Каждый сезон в театре отсматривается порядка 15 потоков выпускников самых разных вузов России.
фото: Пресс-служба Театра на Бронной
«За 2 месяца с момента переезда театр заработал почти столько же, сколько за весь предыдущий сезон – 81 миллион рублей. Цифры по июню тоже впечатляющие, по объемам продаж мы заработали больше 37 миллионов рублей и вышли в топ московских театров», — отметила директор Театра на Бронной Елена Мироненко.
В сезоне 2021/22 было выпущено 6 премьер: «Дядя Лёва», «Оля+Сережа», «Таня», «Вишневый сад», «Платонов болит» и «Гамлет in Moscow». Все премьеры выпускались на 80% за счет внебюджетных средств. Бюджет города на эти премьеры практически не тратился. Выпуск осуществлялся за счет привлеченных и собственных средств.
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