Михаил Башкатов и Марк Эйдельштейн сыграют в постановке «Трудный экзамен»

Михаил Башкатов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова сыграют в постановке «Трудный экзамен», премьера которой состоится 2 сентября на сцене Российского академического Молодежного театра. Режиссер Юрий Квятковский поставил спектакль по пьесе дебютантки Гульнары Искалиевой, победившей в конкурсе Российского общества «Знание», сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба российского общества «Знание»
Пьеса на примере школьного экзамена обращает внимание на то, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах. Взаимоотношения отца и сына – одна из сюжетных линий спектакля, рассказывающего о сложностях принятия правильного решения при наличии множества вариантов.
Прямая трансляция «Трудного экзамена» будет доступна в социальных сетях и на сайте Общества «Знание».
фото: Пресс-служба российского общества «Знание»
Премьера спектакля даст старт театральному фестивалю «Знание.Театр». В его программу войдут тематические лекции, мастер-классы, читки и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России. Фестиваль пройдет на площадках Владивостока (21 сентября), Новосибирска (4 октября), Нижнего Новгорода (18 октября), Екатеринбурга (октябрь) и Санкт-Петербурга (2 ноября).
Российское общество «Знание» также разработает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить пьесу-победителя на своих площадках. Она будет содержать видео-урок по созданию спектакля, подробную информацию об этапах постановки, задачах режиссера, костюмера, гримера и представителей других театральных профессий. Осенью молодежные коллективы смогут принять участие в конкурсе на лучшую постановку. Для этого необходимо поставить спектакль, записать его на видео и прислать на конкурс. Лучшие постановки будут объявлены в декабре и в 2023 году представлены широкой публике в Москве.
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